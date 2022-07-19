Кабмін запропонував відкласти штрафи для постачальників тепла та води через відсутність лічильників

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, який визначає особливості комерційного обліку теплової енергії та водопостачання на час воєнного стану.

Відповідний законопроєкт, розроблений Мінрегіоном, уряд схвалив на засіданні 19 липня.

"Внаслідок збройної агресії Росії підприємства-надавачі комунальних послуг не мають можливості на окремих територіях своєчасно фіксувати показники вузлів комерційного обліку теплової енергії та водопостачання. Це впливає на нарахування плати за спожиті послуги. Крім того, наразі неможливо встановлювати відповідні лічильники коштом тарифної складової, адже уряд рекомендував не підвищувати тарифи для населення", – зазначила заступниця міністра розвитку громад та територій Наталія Хоцянівська.

Законопроєкт передбачає:

визначення на законодавчому рівні особливостей комерційного обліку комунальних послуг, враховуючи введення в Україні воєнного стану (в частині зняття показань вузлів комерційного обліку, здійснення повірки вузлів комерційного обліку, нарахування плати споживачам за комунальні послуги);

перенесення терміну застосування фінансових санкцій до підприємств тепло-, водопостачання за невстановлення вузлів комерційного обліку води та теплової енергії та граничного терміну встановлення таких вузлів обліку (до 1 серпня 2024 року).

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів погодив виділення 1,4 млрд грн на придбання запасу резервного обладнання та матеріалів, які в разі руйнування інфраструктури допоможуть забезпечити людей теплом і водою.

До того повідомлялося, що Кабмін також виділить 286,5 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ в Чернігові, Охтирці та Кременчуці, які постраждали від російських обстрілів.