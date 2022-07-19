Компанія Кропачова відсудила у державного "Центренерго" 370 мільйонів

Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу "Центренерго" та залишив без змін рішення судів попередніх інстанцій, які задовольнили позов ТОВ "Шахтарськтранс" та вирішили стягнути з державної компанії 369 млн грн заборгованості (з урахуванням пені, інфляційних втрат) за поставлене вугілля.

Відповідне рішення Верховний Суд ухвалив 7 липня, повідомляє Finbalance.

У держреєстрі засновником ТОВ "Шахтарськтранс" був вказаний Віктор Медведєв. Разом з тим, ЗМІ пов’язували цю структуру в т.ч. з Віталієм Кропачовим (вважався близьким до Ігоря Кононенка за часів президентства Петра Порошенка).

Як повідомлялося, ТОВ "Шахтарськтранс" в 2018 році було посередником при закупівлі вугілля для державного "Центренрего".

У держреєстрі засновником ТОВ "Шахтарськтранс" вказаний Віктор Медведєв. Раніше він був прописаний у Торезі в одному будинку з підприємцем Віталієм Кропачовим, вони також мали спільний бізнес.

Зазначимо, що у червні 2021 року Госпсуд Донецької області відкрив провадження в справі про банкрутство ТОВ "Шахтарськтранс" за зверненням ПрАТ "Центральна збагачувальна фабрика "Росія" Кропачова. Йому також належить "Центральна збагачувальна фабрика "Україна", справу про банкрутство якої суд почав у серпні минулого року.