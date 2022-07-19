У безпечні регіони вже переїхало 678 підприємств, – Шмигаль

Уряд виплатив 37 млн грн роботодавцям, які наймали працівників із числа внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

"Станом на 15 липня за програмою релокації у безпечні регіони переміщено 678 підприємств. Ми допомагаємо бізнесу не просто фізично переїхати, але і швидко вирішити всі бюрократичні та операційні питання, пов’язані з його запуском на новому місці. Надаємо можливість фактично безкоштовної оренди майна для розміщення", – сказав Шмигаль.

За його словами, уряд також очікує на голосування у Верховній Раді за законопроєкт, який має суттєво прискорити приватизацію державного майна та державних підприємств.

"Це пришвидшення малої приватизації та усунення зайвих бюрократичних норм. Це нові можливості для бізнесу – купити об’єкт і вдихнути в нього нове життя, особливо під час релокації", – підкреслив Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що станом на 14 липня понад 4,4 тис. роботодавців скористались програмою компенсації витрат на оплату праці за кожну працевлаштовану особу з числа внутрішньо переміщених. Роботу отримали майже 7,4 тис. українців, що змушені були переїхати у безпечні регіони.