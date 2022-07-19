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законопроєкт (1644) Туреччина (1091) Байрактар (34)

Кабмін схвалив законопроєкт, що дозволить виробляти Bayraktar в Україні, – Шмигаль

шмигаль

Уряд направить до Верховної Ради законопроєкт про ратифікацію угоди між Україною і Туреччиною щодо співробітництва у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну.

"Серед іншого, це дозволить побудувати в Україні завод із виробництва та обслуговування славнозвісних безпілотників "Байрактар", – сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що уряд постійно посилює співпрацю з міжнародними партнерами в питаннях безпеки. Зокрема, він подякував Європейському Союзу за рішення про виділення п’ятого траншу на 500 млн євро для забезпечення України необхідною зброєю.

"Це чергове важливе рішення, яке дозволяє нам змінити паритет у всіх видах озброєння на користь нашої армії на полі бою", – відзначив Шмигаль.

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19.07.2022 19:14 Відповісти

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