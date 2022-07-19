На одну вакансію в Києві претендують 10 безробітних, – Центр зайнятості
У Києві на одну вакансію претендують 10 безробітних, проте ситуація в різних галузях значно відрізняється.
Як повідомляє Київський міський центр зайнятості, гостра нестача вакансій спостерігається для бухгалтерів, менеджерів різних спеціалізацій, продавців-консультантів, водіїв автотранспортних засобів, комірників, адміністраторів, керівників різного рівня та продавців.
Найбільша невідповідність між попитом та пропозицією на робочу силу у професійно-кваліфікаційному розрізі спостерігалася серед службовців та керівників (на 1 вакансію претендують 69 осіб), технічних службовців (58), фахівців (11 осіб), працівників сфери торгівлі та послуг (10 осіб).
Водночас найбільше вакансій станом на 1 липня налічується у сфері адміністративного обслуговування (17%), охорони здоров’я (15%), в освіті (13%), на підприємствах переробної промисловості (12%), в оптовій та роздрібній торгівлі (9%).
"У професійному розрізі найбільше пропозицій щодо працевлаштування існує для слюсарів, електромонтерів, електрогазозварників, малярів, робітників з комплексного обслуговування й ремонту будинків. Непогані шанси у вчителів, лікарів, фармацевтів, інженерів, економістів", – зауважують у столичному Центр зайнятості.
"Як завжди в ціні, водії, фрезерувальники, токарі, оператори верстатів з програмним управлінням, трактористи, машиністи. Затребувані також сестри та брати медичні, вихователі, соціальні працівники. Не обійтись і без робітників з комплексного прибирання будинків, двірників, прибиральників, вантажників, підсобних робітників. Потрібні також швачки, кухарі, помічники вихователя", – додали в установі.
Як повідомлялося, Кабінет міністрів 21 червня прийняв рішення про залучення офіційно зареєстрованих безробітних, які протягом місяця не змогли знайти нову роботу, до виконання суспільно корисних робіт. Наразі невідомо, як реалізовується це рішення.
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