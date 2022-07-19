Мінфін підвищив ставки за військовими облігаціями у гривні вперше з початку великої війни

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 19 липня, змогло збільшити надходження від продажу номінованих у гривні ОВДП, підвищивши ставки за ними вперше з початку повномасштабного вторгнення.

Як свідчать дані на сайті Мінфіну, від продажу ОВДП в гривні з терміном обігу два місяці під 9,5% річних надійшло 15,82 млн грн.

Крім того, 115,45 млн грн Мінфін залучив від розміщення тримісячних облігацій під незмінні 9,5% річних, ще 17,92 млн грн надійшло від продажу шестимісячних облігацій під 10% річних.

Водночас Мінфін підвищив ставку за річними ОВДП з 11% до 14% річних, що дозволило залучити 1,78 млрд грн.

При цьому заявки на придбання дворічних облігацій з вищими ставками Мінфін відхилив.

Крім того, Мінфін зміг залучити $15,33 млн від продажу піврічних ОВДП у доларах США під 4% річних, ще $16,81 млн надійшло від розміщення річних доларових облігацій під 4,5%.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 12 липня, змогло розмістити номіновані в гривні облігації всього на 143,49 млн грн.

Раніше Нацбанк неодноразово наголошував не необхідності підвищення дохідності за гривневими облігаціями Міністерства фінансів з метою збільшити обсяги ринкових запозичень, що дозволить зменшити обсяги купівлі військових ОВДП за рахунок емісії гривні. Однак Міністерство фінансів відмовлялось підвищувати ставки за ОВДП, залишаючи їх у діапазоні 9,5-11% річних.