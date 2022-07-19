Мобільні оператори Європи продовжать дію пільгових тарифів для українських біженців

Європейські та українські мобільні оператори продовжать дію послуги "Роумінг як вдома" для українських біженців у країнах ЄС.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

"Спільна заява мобільних операторів України та Євросоюзу продовжує діяти. Українці, які вимушено виїхали до країн ЄС, зможуть і надалі телефонувати рідним за цінами українських операторів. Попередньо домовленості були на 3 місяці. І вже з липня українцям довелося б переходити на європейські тарифи. Проте Єврокомісія закликала операторів ЄС продовжити підтримку українців", – йдеться у повідомленні.

В Мінцифри уточнили, що наразі близько 70 європейських операторів надають українцям безкоштовний роумінг. З української сторони заяву підтримують мобільні оператори "Київстар", "Vodafone Україна" та lifecell.

Як повідомлялося, на початку квітня оператори України та ЄС підписали спільну декларацію про забезпечення доступного або безкоштовного роумінгу та міжнародних дзвінків між ЄС та Україною.

На момент оприлюднення декларацію підписали 27 операторів зв'язку в ЄС та Україні, у тому числі кілька загальноєвропейських груп, а також асоціація, яка представляє низку віртуальних операторів мобільного зв'язку (MVNO у Європі), і вона відкрита для подальших підписантів.