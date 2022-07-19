Кабмін схвалив залучення гранту від США на $4,5 мільярда

Кабінет міністрів України схвалив залучення чергового гранту від США у розмірі $4,5 млрд.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у Telegram.

"Pатвердили залучення чергового гранту від Сполучених Штатів у розмірі $4,5 млрд. Це наочна демонстрація того, що наші союзники продовжують міцно стояти поруч з Україною і допомагають нам наблизити перемогу", – написав Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що Україна отримала грант на $1,7 млрд від Цільового фонду Світового банку та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Кошти будуть спрямовані для покриття витрат державного бюджету на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.