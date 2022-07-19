Нацкомісія перевірить 7 обленерго через скарги споживачів

Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, проведе позапланові невиїзні перевірки діяльності семи операторів систем розподілу електроенергії.

Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 19 липня, передає Інтерфакс-Україна.

Як наголошується в обґрунтуваннях до постанов про проведення перевірок, їх необхідність викликана зверненнями та скаргами споживачів, зокрема на порушення умов та строків приєднань до мереж.

Таким чином, НКРЕКП перевірить ПАТ "Черкасиобленерго", АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі", АТ "ДТЕК Одеські електромережі", АТ "Полтаваобленерго", АТ "Миколаївобленерго", ПАТ "ДТЕК Київські електромережі" та АТ "Укрзалізниця".

Раніше повідомлялося, що НКРЕКП вирішила перевірити 14 обленерго через звернення та скарги споживачів, а саме ПрАТ "Кіровоградобленерго", АТ "Чернігівобленерго", АТ "Вінницяобленерго", АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі", ПрАТ "ДТЕК Київські "ДТЕК Київські регіональні електромережі", ПрАТ "Львівобленерго", АТ "ДТЕК Одеські електромережі", АТ "Полтаваобленерго", АТ "Прикарпаттяобленерго", ПрАТ "Рівнеобленерго", ВАТ "Тернопільобленерго", АТ "Хмельницькобленерго" та АТ "Хмельницькобленерго"

Зазначалося, що серед найпоширеніших проблем, з якими стикаються споживачі зі згаданими компаніями, стали необґрунтоване припинення електропостачання споживачу, недотримання вимог нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та порушення ліцензійних умов з розподілу електричної енергії та інші.