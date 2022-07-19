Суд дозволив підсанкційному мільярдеру Авену витрачати кошти із заморожених рахунків на "основні потреби"

Російський мільярдер Пьотр Авен, який знаходиться під санкціями, потрапив у судову суперечку із владою Великобританії після того, як вона заморозила банківські рахунки, що використовувалися для оплати витрат у англійському особняку Авена.

Згідно з рішенням, лондонський суддя скасував наказ про заморожування рахунків, пов’язаних із Авеном, які використовувалися для оплати рахунків і безпеки. Судова тяганина є частиною ширшого розслідування звинувачень у тому, що мільярдер ухилявся від санкцій після вторгнення Росії в Україну – одне з перших публічних розслідувань порушень, передає Bloomberg.

Співробітники Національного агентства боротьби зі злочинністю провели обшук у домі Авена у травні та вилучили понад 3 млн фунтів стерлінгів, які були направлені до Великобританії з Австрії за кілька годин до введення санкцій. У маєтку, недалеко від Лондона, є колекція мистецтва вартістю 300 млн фунтів стерлінгів.

Згідно із постановою, дружина Авена фінансувала його основні потреби з 15 березня. Щомісячні витрати мільярдера оцінюються в 140 тис. фунтів стерлінгів ($167,84 тис.), значна частина яких припадає на захист і страхування колекції мистецтва. Згідно з Bloomberg Billionaires Index, статки самого Авена становлять $5 млрд.

Суддя фактично пом’якшив обмеження на рахунки майна за ліцензією Великобританії, яка дозволяла мільярдеру оплачувати "основні потреби".

Юристи двох компаній, які керували його домогосподарством, стверджували, що накази про заморожування слід скасувати через збіг ліцензій, тоді як NCA заявило, що рахунки повинні залишатися замороженими, щоб дати час для "складних розслідувань" як у Великобританії, так і в інших країнах. .

Авен відмовився від коментарів. NCA не дало коментарів.

Раніше Авен заявляв, що не знає, як оплатити послуги прибиральниці чи особистого водія через запроваджені щодо нього санкції.

Як повідомлялося, США, Велика Британія та Євросоюз запровадили санкції проти Пьотра Авена та його бізнес-партнерів по "Альфа-груп".

Після цього Його права володіння нерухомістю було заморожено, як і банківські рахунки та інші активи.

Пьотр Авен володів 12,4% акцій українського "Альфа-Банку". Напочатку березня стало відомо, що російські бізнесмени Михайло Фрідман та Петро Авен добровільно передадуть свої частки в "Альфа-Банку" (Україна) резидентам України, яких погодить НБУ.