Іран оголосив про підписання угод з російським "Газпромом" на $40 мільярдів

Національна іранська нафтова компанія (NIOC) і російський "Газпром" підписали меморандум про взаєморозуміння на суму близько $40 млрд.

Про це повідомляє інформаційне агентство Міністерства нафти Ірану SHANA, передає Reuters.

Угоду було підписано під час онлайн-церемонії генеральними директорами обох компаній у день прибуття президента Росії Путіна до Тегерана на саміт зі своїми іранським і турецьким колегами.

Як повідомляється, "Газпром" допоможе NIOC у розробці газових родовищ Кіш і Північний Парс, а також шести нафтових родовищ. "Газпром" також братиме участь у завершенні проєктів скрапленого природного газу і будівництві експортних газопроводів.

Іран володіє другими за величиною запасами газу в світі після Росії, але санкції США перешкоджають доступу до технологій і сповільнюють розвиток експорту газу.