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Євросоюз розблокує частину коштів російських банків для експорту зерна та добрив на вимогу Кремля

путин,макрон

Європейський Союз пом’якшить свої санкції проти Росії, дозволивши частково розморозити кошти підсанкційних російських банків, потрібні для торгівлі продуктами харчування та добривами.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на проєкт документа, який представники ЄС мають затвердити у середу разом із сьомим пакетом санкцій проти РФ.

Згідно зі зміненим положенням, країни ЄС зможуть розморозити раніше заблоковані кошти, що належать провідним російським кредиторам "ВТБ", "Совкомбанку", "Новікомбанку", Банку ФК "Откритіє", держкорпорації "ВЕБ", "Промсвязьбанку" та банку "Росія".

Водночас, нові санкції поширять заморожування активів на найбільший російський "Сбєрбанк", за винятком коштів, необхідних для торгівлі продуктами харчування.

Як повідомлялося, минулого тижня Міністерство фінансів США зняло обмеження, які могли ускладнювати експорт російської сільськогосподарської продукції та добрив, а також постачання до РФ ліків та медичних товарів.

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Зазначимо, раніше голова МЗС РФ Сєргєй Лавров неодноразово заявляв про викликані санкціями проблеми з експортом російського зерна на світові ринки. За його словами, судна з російським зерном не приймають у європейських портах і не страхують.

Російський Союз експортерів зерна уточнював, що через обумовлені санкціями ризики російські компанії стикаються з блокуванням платежів за поставки, відмовою надавати інструменти торговельного фінансування та хеджування ризиків, заморожуванням кредитних лімітів покупцям російського зерна, відмовою у наданні суден, страхуванні вантажів та транскордонних перевезень.

Скасування санкцій, що могли б перешкоджати експорту добрив або продовольства з Росії, було вимогою російської сторони у переговорах про розблокування експорту зерна з українських портів на переговорах за участі Туреччини та ООН.

В рамках цих переговорів 13 липня у Стамбулі представники України, РФ, Туреччини та ООН погодили механізм, який має дозволити відновити експорт сільгосппродукції із заблокованих українських портів. За даними WSJ, цей механізм досі остаточно не погодив президент РФ Владімір Путін. Водночас в ООН сподіваються, що остаточна угода щодо цього буде фіналізована наступного тижня.

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Топ коментарі
+16
Вот вам и санкции. Мы своим зерном сами же кормим и вооружаем врага. Лучше бы то зерно сгнило
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19.07.2022 16:29
+11
Домовлятися з кремлівськими брехунами ,це себе неповажати !!!)))
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19.07.2022 16:18
+11
То есть, рф напала на Украину, перекрыла поставки украинского зерна всему миру, украла у нашей страны половину урожая и получила за все это санкции от ЕС. А теперь, поскольку украденный урожай все равно нужно продавать, ЕС ослабляет санкции против рф.
Я ничего не перепутал?
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19.07.2022 19:44
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Домовлятися з кремлівськими брехунами ,це себе неповажати !!!)))
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19.07.2022 16:18 Відповісти
Вот вам и санкции. Мы своим зерном сами же кормим и вооружаем врага. Лучше бы то зерно сгнило
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19.07.2022 16:29 Відповісти
Ну сгнить всегда успеет. лучше мышей выкормить. Их потом хотя бы вместо шашлыков можна будет хавать. А если хорошо их замариновать, то к нам присоеденится сам Владимир Зеленский
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19.07.2022 17:17 Відповісти
Ох..ти - санкції... тут вводимо, тут послаблюємо! Замість того, щоб затягнути зашморг намертво!!!
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19.07.2022 16:32 Відповісти
вот и всё *****!)))
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19.07.2022 17:31 Відповісти
турбіна, рахунки.. зараз посиплеться і так непевна блокада
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19.07.2022 18:12 Відповісти
Необучаемые идиоты....
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19.07.2022 18:23 Відповісти
То есть, рф напала на Украину, перекрыла поставки украинского зерна всему миру, украла у нашей страны половину урожая и получила за все это санкции от ЕС. А теперь, поскольку украденный урожай все равно нужно продавать, ЕС ослабляет санкции против рф.
Я ничего не перепутал?
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19.07.2022 19:44 Відповісти
ЗРЯ !!! НЕОБХОДИМЕН ПОЛНЫЙ БОЙКОТ !!!
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19.07.2022 22:54 Відповісти
упс

хто б на таке міг чекати?
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19.07.2022 22:57 Відповісти
рейтерс? кацапопомойка? ой ковид любила, да цензор?
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19.07.2022 23:00 Відповісти
І де ж разблокування портів,про яке стільки говорять?
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20.07.2022 09:39 Відповісти

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