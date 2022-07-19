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ВР (2794) закон (1449) парламент (1909) перепис населення (37)

Рада зобов'язала проводити перепис населення щонайменше раз на 10 років

перепись

Верховна Рада прийняла закон, що передбачає осучаснення збору статистичної інформації та встановлення періодичності проведення всеукраїнського перепису населення не рідше 1 разу на 10 років.

За прийняття відповідного урядового законопроєкту №5108 у другому читанні проголосували 237 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

У пояснювальній записці до проєкту документа зазначається, що наразі статистична інформація, сформована за результатами Всеукраїнського перепису населення у 2001 році, втратила актуальність.

Крім того, пропонується розширити можливості Держстату для отримання статистичних даних. Зокрема, пропонується надати Держстату доступ до інформації з різних електронних реєстрів та систем.

Також передбачається можливість проведення перепису з використанням національних електронних інформаційних ресурсів (систем).

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