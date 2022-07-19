Окупанти відібрали перепустки у персоналу та зайшли до радіаційної зони блока №2 на Запорізькій АЕС, – "Енергоатом"

Вчора, 18 липня, російські окупанти силоміць відібрали у двох працівників Запорізької атомної станції перепустки та, скориставшись ними, зайшли на "брудну" естакаду і до радіаційної зони блока №2 ЗАЕС.

Як повідомляє пресс-служба "Енергоатома", таким чином російські загарбники порушили встановлені норми та процедури проходження й перебування у цій зоні.

"Не було ані спеціального одягу, ані передбачених підготовчих процедур перебування в ній… Ба більше, ніхто не знає, що ще рашисти могли занести й залишити там: зброю, вибухівку тощо. А це вже пряма загроза ядерній безпеці", – наголошується у повідомленні.

За даними "Енергоатома", на Запорізькій атомній електростанції російські окупанти також облаштовують для себе нове сховище у підвалі Учбово-тренувального центру ЗАЕС, а також захопили приміщення їдальні, звідки повиносили звідти касові апарати.

Як повідомлялося, за даними співробітників станції, на Запорізькій атомній електростанції перебуває понад 500 російських солдатів. Вони розгорнули там важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів АЕС.

Також у червні вони розгорнули на території АЕС реактивну систему залпового вогню "Смерч", ракетні установки "Град", танки та бронетранспортери.

Нагадаємо, ЗАЕС залишається окупованою військами РФ із 4 березня.