Єврокомісія не вірить у відновлення роботи російського газопроводу "Північний потік"

Європейська комісія не очікує, що Росія відновить роботу газопроводу "Північний потік" після завершення планового ремонту 21 липня.

Про це повідомив єврокомісар з питань бюджету Йоганнес Ган, передає Bloomberg.



"Ми не очікуємо, що він повернеться. Ми працюємо з припущенням, що він не повернеться до роботи. І в такому випадку потрібно вживати певних додаткових заходів", – наголосив він.



Зазначається, що у середу Єврокомісія має оприлюднити план скоординованого скорочення попиту на газ, щоб пом’якшити наслідки потенційного відключення з боку Москви. Він містить набір рекомендацій для держав-членів, включаючи добровільне скорочення використання систем опалення та охолодження та деякі ринкові заходи. Комісія також може вимагати право примусово скорочувати споживання, якщо це буде потрібно пізніше.

Як повідомлялося, напередодні російський "Газпром" оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи з 14 червня.

Нагадаємо, 11 липня на російському газопроводі "Північний потік" розпочалися планові роботи на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.