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Ахметов (1594) СКМ (59) медіа (66) телебачення (401)

Ахметов прокоментував фінансування медіабізнесу за кордоном

ахметов

Група SCM найбагатшого українського бізнесмена Ріната Ахметова наразі не приймала рішення щодо майбутнього свого медіабізнесу в Польщі та інших країнах.

Про це Ахметов заявив у інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera.

"Щодо розвитку медіа в Польщі та інших країнах, то рішення ще не прийнято", – сказав Ахметов.

Водночас він нагадав свою офіційну позицію про причини виходу SCM із медійних активів в Україні, назвавши єдиною підставою для цього набрання чинності так званим "законом про олігархів".

Напередодні заяви Ахметова про вихід з українського медіабізнесу "Медіа Група Україна" оголосила про запуск пакету своїх телеканалів у Польщі. У пакеті представлено 9 каналів: Ukraine1, Ukraine2, NLO TV2, канали Star Media – Star Cinema і Star Family, канали Film.UA – "Драма" і "Дача", а також спортивно-розважальні канали XSport і Fishing TV.

У квітні польське видання Rzeczpospolita повідомляла про переїзд каналу "Україна 24" та його співробітників до Польщі. Видання повідомляло, що у Варшаві буде студія телеканалу, яка створюватиме програми українською та англійською мовами. Тоді в "Медіа Групі Україна" цю інформацію офіційно заперечували, зазначивши, що до Варшави дійсно переїхала частина співробітників, проте лише та, яка задіяна у російськомовному проєкті "FreeДОМ".

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Як повідомлялося, 11 липня мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". За його словами, цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

З 12 липня усі телеканали "Медіа Групи Україна" почали транслювати загальнонаціональний марафон, зокрема канали "Україна", "Україна 24", НЛО TV, "Індиго TV", "Футбол 1/2/3" та інші. Сайти "Сегодня", "України 24", НЛО TV та футбольних каналів 12 липня не оновлюються. Останнім матеріалом на них розміщено заяву Ріната Ахметова про вихід із медабізнесу.

14 липня "Медіа Група Україна" повернула державі ліцензії на всі свої телеканали, ОТТ-платформу Oll.tv та друковані медіа, а також почала звільнення працівників. 

В SCM уточнювали, що процес анулювання ліцензій може тривати від місяця до двох, на цей період МГУ продовжить виконувати взяті на себе зобов’язання за ліцензійними угодами та продовжуватиме трансляцію та участь у національному марафоні новин, а також у іномовленні (FreeДом).

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причина только одна - донбас перешел под пропаганду параши, а вещать на остальную Украину нет смысла - православной суке никто кроме лохов с донбасса не верил.
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19.07.2022 19:10 Відповісти
Їбанарій, ти переплутав його с Новіцьким, бот ти *******, ***** піздуй чмо руснявє. Шо ***** нову мєтодічку з ольгіно завезли "відмова від Донбасу там не наші люди".
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19.07.2022 22:08 Відповісти
Так так всім "дуже цікаво" що сказав мафіозі, підручний алєка грека - Ахметов. Насправді ні
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19.07.2022 22:10 Відповісти
Мафия мутит бабки пока бедные умирают
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19.07.2022 23:40 Відповісти
зе-кодла подмяла под себя все медипространство...... 5-й, Еспрессо и Прямий забанили, Ахметка 24-й сам слил, ну а каломойской помойки г+г этот якобы "закон", естественно, не касается.....
плеснявое ведет страну к авторитаризму и думает, что оно особенное, всеми горячо любимое и что судьба овоща его не настигнет......
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20.07.2022 01:15 Відповісти
https://youtu.be/yDb65cnl4Hw як завжди,-вішають "лапшу"...десь ми таке вже проходили і чули таке)
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20.07.2022 07:09 Відповісти
Під час війни інвестує в економіку іншої країни обібрав Україну і втік...і це стосується інших так званих олігархів! Через півроку в цій країні взагалі ніяких коштів не залишиться, одні сухпайки
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20.07.2022 11:35 Відповісти

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