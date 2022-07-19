Україна може позбавити Сирію доступу до українського зерна, – Мінагрополітики

Україна може позбавити Сирію доступу до українського експорту зерна в якості покарання за купівлю у росіян зерна, награбованого з окупованих територій нашої країни.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський, передає Financial Times.



"Ми зробимо деякі висновки щодо нашої торгової політики щодо пшениці та кукурудзи в майбутньому", – сказав він.

Міністр наголошує, що окупанти продовжують викрадати великі обсяги зерна у фермерів на окупованих територіях. Офіційна статистика свідчить про 500 тис. тонн викраденого зерна. Водночас Сольський каже, що справжня цифра, швидше за все, буде набагато вищою, оскільки фермери не непідконтрольній частині півдня України вже зібрали кілька мільйонів тонн зерна.

За його словами, український уряд продовжує відстежувати підозрілі вантажі та повідомляти уряди країн призначення про сумніви щодо походження зерна.



Але, каже міністр, українську пшеницю також перевозять до Росії для обробки на борошно та корм для тварин, що унеможливлює подальше відстеження зерна. "Ніщо так не заохочує, як безкарність", – наголосив Сольський.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.

Наразі орієнтовна вартість викрадених РФ зернових та олійних культур в Україні оцінюється у понад $613 млн.