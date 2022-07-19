Рада не підтримала запровадження мораторію на підвищення тарифів на тепло

Верховна Рада не підтримала встановлення мораторію на підвищення тарифів на тепло упродовж дії воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко у Telegram.

"За" проголосували лише 220 нардепів при необхідній кількості у 226 голосів.

"Рада не прийняла законопроєкт у другому читанні та відправила на доопрацювання зі скороченими строками", – додав Гончаренко.

Законопроєкт має на меті запровадження мораторію на підвищення цін та тарифів на ринку природного газу та у сфері теплопостачання, а також закріплення гарантій та компенсації різниці в тарифах суб'єктам ринку.

Як повідомлялося, Верховна Рада у червні схвалила у першому читанні законопроєкт №7427, який передбачає запровадження мораторію на підвищення тарифів під час воєнного стану по всій територрії України та упродовж шести місяців після його скасування.

Відповідно до документу, постачальникам природного газу також забороняється здійснювати будь-які дії щодо примусу побутового споживача до оплати заборгованості, зокрема включати цю заборгованість у рахунок на оплату, подавати судові позови, проводити стягнення цієї заборгованості у примусовому порядку, вчиняти заходи з припинення газопостачання у зв’язку з наявністю цієї заборгованості тощо.

Також цей законопроєкт передбачає залучення понад 180 млрд грн від міжнародних партнерів на покриття різниці тарифів.