Україна отримає додаткове обладнання для тимчасового зберігання зерна, – Мінагрополітики

В Україну буде ввезене спеціальне обладнання для тимчасового зберігання зернових культур.

Про це під час пресконференції повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький, передає Укрінформ.

"У нас є підтвердження від міжнародних партнерів про додаткове завезення великих мішків, які вміщують по 200 тис. тонн та обладнання для закладки і розвантаження. Приблизно додатково на 10-15 млн тонн зерна. У серпні плануємо розпочати процедуру розподілу", – сказав він.

За словами Висоцького, такої кількості обладнання буде достатньо для того, щоб при існуючих темпах експорту зберігати цьогорічний врожай. У мішках зерно може зберігатися протягом 12-17 місяців.

Як повідомлялося, уряди Євросоюзу розглянуть можливість надання Україні тимчасових сховищ для врожаю – як результат, це має суттєво допомогти в збереженні врожаю та забезпеченні майбутніх поставок зернових на світові ринки.

Нагадаємо, Українська зернова асоціація прогнозує, що цьогоріч Україна може отримати 69,4 млн тонн зернових та олійних з площі близько 19,1 млн га.