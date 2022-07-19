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ВР (2794) закон (1449) парламент (1909) робота (809) звільнення (982)

Рада дозволила роботодавцям звільняти працівників без вказання підстав

увольнение

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність", який розширює можливості роботодавцям для розірвання трудових договорів.

За прийняття відповідного законопроєкту №5371 у другому читанні проголосували 259 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

До другого читання у проєкті було враховано поправку, згідно із якою цей закон діятиме лише протягом воєнного стану.

Законом запроваджується договірний режим регулювання трудових відносин, що виникають між працівниками та роботодавцями – суб’єктами малого і середнього підприємництва з кількістю працівників до 250 осіб, а також роботодавцем і працівником, заробітна плата якого становить понад 8 мінімальних заробітних плат на місяць.

Договірний режим регулювання трудових відносин передбачає, що сторони трудового договору можуть на "власний розсуд за взаємною згодою врегулювати свої відносини в частині виникнення і припинення трудових відносин, системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної плати з урахуванням встановленого законом граничного мінімального розміру, надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат, норм робочого часу та відпочинку з додержанням норм загальної тривалості робочого тижня, тривалості щотижневого відпочинку та інших прав і гарантій, які визначені цим Кодексом".

Водночас Головне експертне управління Верховної Ради зауважує, що у деяких випадках використання такого договірного регулювання трудових відносин призведе до погіршення умов трудового договору для працівника порівняно з чинним законодавством.

Зокрема, йдеться про надання роботодавцю необмеженого права на розірвання трудового договору за його ініціативою в односторонньому порядку.

Юридичне управління Верховної Ради також зауважує, що законом "передбачені лише необмежені можливості розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця без наявності підстав, передбачених Кодексом, та без дотримання встановлених Кодексом порядку і строків вивільнення працівників".

Крім цього, експерти Верховної Ради вказують, що надання роботодавцю необмеженого права звільняти працівників за його бажанням не відповідає Конвенції Міжнародної організації праці (МОП) №158 "Про припинення трудових відносин з ініціативи роботодавця" 1982 року, ратифікованої Україною у 1994 році, згідно з якою трудові відносини з працівниками не припиняються, якщо тільки немає законних підстав для такого припинення, пов'язаного із здібностями чи поведінкою працівника або викликаного виробничою потребою підприємства, установи чи служби.

Ратифікована Україною у 2006 році Європейська соціальна хартія також передбачає "право всіх працівників не бути звільненими без поважних причин для такого звільнення, пов’язаних з їхньою працездатністю чи поведінкою, або поточними потребами підприємства, установи чи служби".

Водночас, парламентські експерти зауважують, що надмірна індивідуалізація умов трудового договору (зокрема, щодо оплати праці, робочого часу, компенсаційних та гарантійних виплат тощо) несе ризики дискримінація у сфері праці.

Це пояснюється тим, що такий підхід, наприклад, у сфері оплати праці дозволяє роботодавцю встановлювати працівникам за однакову роботу різну оплату праці, включаючи різні розміри заробітної плати, надбавок, доплат, премій тощо, а у сфері робочого часу – встановлювати різні умови залучення працівників до надурочних робіт, робіт у святкові, неробочі та вихідні дні.

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Топ коментарі
+30
Под шумок войны растоптали права работников
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19.07.2022 14:45
+18
Шановні звичайні громадяни. Запам`ятовуйте, хто наступає вам зараз на горло, бажано поіменно, щоб потім не голосували за них "по приколу".
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19.07.2022 16:31
+16
#ЗРОБИЛИ_РАЗОМ

ХавайТе
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19.07.2022 14:44
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#ЗРОБИЛИ_РАЗОМ

ХавайТе
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19.07.2022 14:44 Відповісти
Под шумок войны растоптали права работников
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19.07.2022 14:45 Відповісти
слава Зе він наш перезидент
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19.07.2022 15:25 Відповісти
Шановні звичайні громадяни. Запам`ятовуйте, хто наступає вам зараз на горло, бажано поіменно, щоб потім не голосували за них "по приколу".
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19.07.2022 16:31 Відповісти
https://youtu.be/Po1HdQYbB3w демократія,лол.Майже як в цьому відео)
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20.07.2022 07:04 Відповісти
залишилося тільки зарплату скасувати, най за міску гречки працюють, нє?
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19.07.2022 17:20 Відповісти
Зелені підери кажуть, що ми ніби йдемо в ЄС гармонізуючи українське законодавство з європейським. Мені здається, що так виглядає шлях у рашку, хоча вони будуть заперечувати і скажуть, що у нас свій особливий шлях, але я розумітиму, що це в нікуди.
В кінці кінців узаконьте совіцьке кріпацтво, коли селяни не мали паспортів і пахали виключно в колгоспах, а всі решта в містах змушені були працювати хоч де, тільки б не звинуватили в тунеядстві.
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19.07.2022 19:41 Відповісти
Ні, те що проголосували сьогодні це і є європейське законодавство
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19.07.2022 20:25 Відповісти
Знущаєтесь чи тролите?
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20.07.2022 08:13 Відповісти
Скажіть як трудовий кодекс радянської адміністративно-командної економіки може працювати в реаліях ********* формату ринкової економіки
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20.07.2022 17:09 Відповісти
Заразвони пов....ться, потім будуть тікати наввипередки.
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19.07.2022 20:13 Відповісти
Ніхто нікуди не тікатиме, навпаки їх на найближчих виборах (не в 2023-2024 роках, тоді ще ВС діятиме, а пізніше) знов переобеоуть.
"ЦВК не зможе -Дія допоможе"
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20.07.2022 08:17 Відповісти
Ну и прекрасно, законодательство действительно гармонизуется с Европейским. А правом не разрывания трудового договора в одностороннем порядке всегда отлично пользовались чинуши всех мастей еще с ссср
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19.07.2022 20:20 Відповісти
Доведіть це! Наведіть, наприклад, статті з законів країн ЄС де роботодавець має право розривати офіційнооформленні трудові відносини з робітниками без підстав.
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20.07.2022 07:05 Відповісти
Работал 12 лет в Португалии там по закону очень сложно уволить рабочего без его согласия
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20.07.2022 08:44 Відповісти
Хто посилається на європейське законодавство,або брехло,або просто неуч Там такого немає,а в добавок там ще є і профсоюз не рівня нашого.
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20.07.2022 01:00 Відповісти
Профспілка так, але й тут ніхто не забороняє трудовим колективам об'єднатися у профспілки. Але є один ньюанс - для цього потрібно сильне громадянське суспільство яке відстоюватиме свої права, а не ходитиме на мітинги по 200 грн... До трудового кодексу це не має жодного відношення
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20.07.2022 01:22 Відповісти
Має. Це має пряме відношення жо трудового кодексу. А те що ви пишите про законодавство ЄС це брехня і маніпуляція, звісно, якщо не доведете зворотнього.
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20.07.2022 07:08 Відповісти
Що, знову "война всьо спішєт"?
А потім дивуватимуться, скільки мільйонів людей вже виїхало і скільки ще захоче виїхати після відкриття кордонів!
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20.07.2022 06:53 Відповісти
https://youtu.be/Po1HdQYbB3w https://youtu.be/Po1HdQYbB3w демократія,лол.Майже як в цьому відео)
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20.07.2022 07:03 Відповісти
Нащо кілька разів одне й те саме посилання викладати?
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20.07.2022 08:15 Відповісти
Потрібно розігнати верховну раду без пояснення прічини так як народ Украини е роботодавцем ціеї шелупоні
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20.07.2022 08:40 Відповісти
Не понравился цвет волос или одежда или голос --уволил и все
Бывший кодекс законов оттуда - был одним из лучших в мире /не мною это признано/
Нужно трезво посидеть подумать что менять а что оставить
А мы пошли по принципу батьки Махна
Бей красных пока не побелеют бей белых пока не покраснеют
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20.07.2022 08:51 Відповісти

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