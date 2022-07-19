Ціни на автогаз впали нижче 32 гривень за літр
Низка українських мереж АЗС продовжує знижувати ціни на автогаз.
Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".
Зокрема продукт у мережі ОККО здешевшав на 1,82 грн – до 31,43 грн/л. На 1 грн зменшила ціни столична мережа KLO, на 2,7 грн – Mango.
На 2,5 грн – до 31,5 грн/л і 32,50 грн/л – автогаз здешевшав у мережах "Рур груп" і Prime відповідно.
На 0,6-2,7 грн знизили ціни AMIC, "Приват", VostokGaz, BVS, "Катрал", "Автотранс", "Авантаж 7", Chipo та інші мережі.
У середньому по країні 19 липня автогаз здешевшав на 1,21 грн – до 31,74 грн/л.
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