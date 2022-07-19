Угорщина розширить два прикордонні переходи для експорту українського зерна

Угорщина працює над розширенням пунктів пропуску з Україною Чоп – Захонь та Лужанка – Берегшурань для створення коридору для експорту українського зерна.

Про це повідомив парламентський держсекретар Угорщини Левенте Мадяр під час зустрічі з головою Закарпатської облради Володимиром Чубірком, передає пресслужба ОДА.

Зі свого боку голова Закарпатської облради пообіцяв у міру можливостей та повноважень, сприяти у реалізації всіх запланованих Угорщиною в Україні проєктів.

Як повідомлялося, Україна спільно з Угорщиною звернуться до Європейського Союзу за фінансуванням збільшення пропускної спроможності пунктів пропуску на українсько-угорському кордоні.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Миколи Сольського, дуже важливо збільшити логістичні шляхи через Угорщину в Європу, розвивати інфраструктуру, яка пов’язана з вивезенням українського зерна, а також задовільнити інтереси українського та угорського бізнесу щодо спільних проєктів.

"У нас кількість пунктів пропуску на кордоні з Угорщиною менша, ніж із Румунією чи Польщею, тому ми плануємо збільшити її і вже працюємо над цим", – наголосив міністр.

Раніше повідомлялося, що товарний експорт України у січні-червні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року у доларовому обчисленні скоротився на 24% – до $22,73 млрд, імпорт – на 19%, до $25,3 млрд грн, таким чином дефіцит зовнішньої торгівлі у січні-червні цього року становив $2,56 млрд.