Рада звільнила Венедіктову з посади генпрокурора

Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

За відповідне рішення проголосували 264 нардепи.

За словами Железняка, питання призначення нового генпрокурора в парламенті сьогодні не виносилося.

Як повідомлялося, 17 липня президент Володимир Зеленський своїми указами усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив виконувачем обов'язків генпрокурора Олексія Симоненка.