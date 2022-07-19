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Рада звільнила Венедіктову з посади генпрокурора

венедиктова

Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора України.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

За відповідне рішення проголосували 264 нардепи.

За словами Железняка, питання призначення нового генпрокурора в парламенті сьогодні не виносилося.

Як повідомлялося, 17 липня президент Володимир Зеленський своїми указами усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив виконувачем обов'язків генпрокурора Олексія Симоненка.

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