Рада схвалила законопроєкт про особливі правові та соціальні гарантії для громадян Польщі

Верховна Рада прийняла за основу проєкт закону, яким пропонується надати полякам, які проживають на території України, правові та соціальні гарантії.

Як повідомляє народний депутат ("Європейська солідарність") Олексій Гончаренко, за прийняття відповідного законопроєкту №7550 у першому читанні проголосував 321 нардеп.

Відповідно до проєкту закона, громадяни Польщі зможуть перебувати легально на території України впродовж 18 місяців, вчитися у навчальних закладах, отримувати медичну допомогу, працевлаштовуватися без дозволу на працю іноземцям, отримувати соціальні виплати тощо.

Нагадаємо, 11 липня президент Володимир Зеленський вніс у ВР проєкт про особливий статус для громадян Польщі. Документ передбачає встановлення прав і гарантій для громадян Польщі, які перебувають в Україні, аналогічних до встановлених в ухваленому 12 березня 2022 року польському законі "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни".