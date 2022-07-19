Рада призначила новим міністром соціальної політики чиновницю Офісу президента

Верховна Рада призначила призначила Оксану Жолнович на посаду міністра соціальної політики України.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

За відповідне рішення проголосували 282 нардепи.

Оксана Жолнович обіймала посаду керівника Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента. До цього у 2015-2019 роках вона працювала директором ТОВ "Євроконтракт Львів", була помічником ректора Львівського державного університету фізичної культури, керівником Асоціації жінок лідерок України, а також головою правління ОСББ "Левандівський Дворик".

Як повідомлялося, 18 липня парламент погодив відставку міністерки соціальної політики Марини Лазебної.

Нагадаємо, минулого тижня Марина Лазебна подала у відставку. Вона очолювала Мінсоціполітики з березня 2020 року, була призначена на посаду разом з урядом Дениса Шмигаля.