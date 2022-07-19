Forbes дізнався про плани Мінцифри запустити власний "Дія Банк", Федоров – спростовує (оновлено)

Міністерство цифрової трансформації працює над розробкою власного необанку "Дія Банк".

Про це повідомляє Forbes із посиланням на джерела, дотичні до проєкту.

Один із заступників очільника Мінцифри Михайла Федорова на правах анонімності підтвердив наявність такого проєкту, але без деталей. Міністерство поки що не готове комунікувати цю тему, зазначили у пресслужбі відомства.

Проєкт поки що "сирий", каже інший високопосадовець, близько знайомий з його розвитком. За його словами, Мінцифри хоче створити платформу, до якої зможуть підключатись банки. Він привів приклад "Таскомбанку" Сергія Тігіпка, який став платформою для необанків sportbank та izibank. Тільки тут буде навпаки – "Дія Банку" банківська ліцензія не знадобиться, оскільки їх вже мають банки, які потенційно підключатимуться до платформи.

Джерела Forbes зазначають, що ключова мета проєкту – роздати максимально можливу кількість карток для виплат соціальної допомоги і покращити гнучкість цього продукту. У Мінцифри є претензії до того, як банки оновлюють функціонал, каже співрозмовник серед високопосадовців. Наприклад, були складнощі у доопрацюванні банками своїх програмних комплексів, коли уряд розширив можливості застосування карток "Єпідтримка", дозволивши використовувати їх для оплати продуктів.

Створивши фінтех-платформу безпосередньо у "Дії", уряд зможе контролювати цільове використання коштів, продовжує співрозмовник. І розширити коло банків-партнерів за рахунок підключення невеликих гравців, для яких розробка власних програм – дороге задоволення. Їм дадуть API для підключення до інтерфейсу.

Своєю чергою очільник Мінцифри Михайло Федоров згодом заперечив плани щодо створення власного банку.

"Побачив багато новин про те, що нібито Мінцифри працює над власним банком. За часів розвитку "Моно", Sense, "А-Банку", "Спортбанку" – в цьому просто нема потреби. Держава ніколи не зробить щось крутіше", – написав Федоров у Telegram.

Водночас він додав, що може йтися про створення сервісів у сфері фінансових технологій.

"Сервіси для фінтеху так, тут win-win. Наприклад, 13 липня українці відкрили 80 000 (!!!) рахунків у банках онлайн, використовуючи шеринг електронного паспорта в "Дії". Ми за те, щоб створювати можливості для бізнесу, а не конкурувати, використовуючи монопольний доступ. Тому нові фінтех-сервіси, так. Тут ми зробимо ще багато революційних продуктів. І скоро ви про них почуєте", – зазначив Федоров.