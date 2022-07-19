Конкурсна комісія затвердила Олександра Клименка керівником САП

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) затвердила результати конкурсу, за яким переможцем у конкурсі на керівника САП визначено детектива НАБУ Олександра Клименка.

Як пише Інтерфакс-Україна, документи подаються на затвердження до Офісу генпрокурора.

Клименко почав працювати в органах внутрішніх справ у Києві з березня 20210 року. Із 2015 року він працював старшим слідчим у Національній поліції. Зокрема, розслідував справи щодо розкрадання майна, розслідував розкрадання коштів на "Укрзалізниці".

У березні 2016 року Клименко брав участь у конкурсі до Національного антикорупційного бюро та став детективом, потім – старшим детективом, а у листопаді 2017 року – керівником відділу. Протягом цього часу розслідував справи екснардепа Олександра Онищенка, екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова та нинішнього заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який відповідає за направлення правоохоронних органів. Він також є старшим групи прокурорів у справі ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Як повідомлялося, 21 грудня конкурсна комісія підрахувала, що детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк посів друге місце та отримав 229 балів. Водночас у комісії не вистачило голосів для затвердження результатів відбору, таким чином, переможці конкурсу були, але технічно результати не були затверджені. За затвердження результатів конкурсу не голосували члени комісії, призначені Верховною Радою, яких пов'язують з заступником голови ОПУ Олегом Татаровим.

Зазначимо, що у засіданні комісії 21 грудня брали участь представники посольства Сполучених Штатів у Києві, а також дипломатичних відомств інших країн "великої сімки", які після засідання розкритикували зрив призначення керівника САП.

Нагадаємо, меморандум України з Міжнародним валютним фондом передбачає зобов’язання української влади забезпечити обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) до грудня 2021 року. Обіцянка негайно обрати голову САП також містилася у спільній заяві президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена, опублікованій за підсумками їх зустрічі в Білому домі 1 вересня.