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Мінцифри анонсувало англомовну версію закордонного паспорта, прав та техпаспорта в "Дії"

права,водійське,водія,посвідчення

Міністерство цифрової трансформації працює над перекладом закордонного паспорту, водійського посвідчення та технічного паспорту на англійську мову.

Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров у Telegram.

"Розповідав вам, що деякі цифрові документи у "Дії" матимуть англійську версію. Сьогодні з командою розглянули конкретні приклади реалізації цього. Важливо, що права та техпаспорт отримають міжнародне кодування, яке використовується в ЄС, США та Канаді", – наголоси він.

За словами міністра, це черговий крок до міжнародної інтеграції "Дії".

Наразі Мінцифри завершує технічні деталі щодо розробки та невдовзі запустить бета-тестування послуги.

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