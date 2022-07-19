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ВР (2794) Зеленський (2438) звільнення (982) Венедіктова (74)

Зеленський вніс в Раду подання на звільнення Венедіктової з посади генпрокурора

венедиктова

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт постанови про надання згоди на звільнення Ірини Венедіктової з посади генерального прокурора.

Відповідний проєкт постанови зареєстровано 19 липня під №7567, повідомляється на сайті парламенту.

Як повідомлялося, 17 липня президент Володимир Зеленський своїми указами усунув Ірину Венедіктову з посади генерального прокурора та призначив виконувачем обов'язків генпрокурора Олексія Симоненка.

Тоді ж глава дердави підписав указ про усунення Івана Баканова від обов’язків голови Служби безпеки України. Пізніше тимчасовим виконувачем обов’язків голови Служби безпеки України було призначено Василя Малюка.

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