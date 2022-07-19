Виплати за держоблігаціями перевищили запозичення на 22 мільярди, – Нацбанк

Із початку повномасштабного нападу РФ на Україну обсяг сплачених урядом коштів за погашеннями внутрішніх облігацій на 21,89 млрд грн перевищує обсяг запозичення на аукціонах із продажу ОВДП.

Про це свідчать дані депозитарію Національного банку.

Так, із 24 лютого до 18 липня 2022 року уряд спрямував на погашення внутрішніх державних облігацій 90,45 млрд грн, $1,53 млрд та 168 млн євро. Водночас залучено від розміщення нових боргових інструментів на внутрішньому ринку близько 85,83 млрд грн, $826,6 млн та 283,4 млн євро.

Якщо в березні обсяг отриманих урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП на 10,66 млрд грн перевищував суму погашень за цими інструментами, то у квітні, травні та червні сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від'ємним та становило -2,85 млрд грн, -411,0 млн грн та -20,99 млрд грн відповідно.

Зазначається, що минулого тижня уряд підвищив ставки за доларовими ОВДП, що розміщувалися на аукціонах, до 3,5%, 4,0% та 4,5% річних. Водночас ставки за облігаціями, номінованими у гривні та євро, упродовж дії воєнного часу не змінювалися.

Щодо військових облігацій, то станом на 18 липня найбільший портфель утримують банки – первинні дилери. Другим за обсягом є портфель військових облігацій, сконцентрований громадянами та бізнесом України. Він становить: 11,78 млрд грн (14,1% від загального обсягу придбаних військових ОВДП, номінованих у гривні); $133,4 млн (16% від загального обсягу доларових військових ОВДП) та 136,5 млн євро (48,6% від обсягу єврових ОВДП).

У власності нерезидентів перебуває військових облігацій на понад 1,4 млрд грн.