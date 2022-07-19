Нацбанк видав "Розрахунковому центру" ліцензію на здійснення валютних операцій

Національний банк України видав ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" ліцензію на здійснення валютних операцій.

Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 15 липня, повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Надання центральному контрагенту права здійснювати на підставі ліцензії валютні операції дасть змогу збільшити обсяг операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, номінованими в іноземній валюті", – пояснили в НБУ.

На підставі ліцензії на здійснення валютних операцій "Розрахунковий центр" зможе здійснювати такі валютні операції:

розрахунки за валютними операціями на умовах "своп";

розрахунки в іноземній валюті за правочинами щодо облігацій внутрішньої державної позики України, номінованих в іноземній валюті;

інші валютні операції, необхідні для здійснення/забезпечення таких розрахунків у межах клірингової діяльності центрального контрагента.

Національний банк України має 83,55 акцій "Розрахункового центру", Кабмін – 6,42%, Мінфін – 3,22%. Серед інших міноритаріїв – Рінат Ахметов (2,78%).