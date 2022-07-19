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Індія (338) Китай (2046) нафта (4617) росія (13631)

Експорт російської нафти в Китай та Індію впав на 30% після рекордного зростання, – Bloomberg

нафта

Експорт російської нафти до Китаю та Індії впав майже на 30% після того, як він рекордно зріс після початку повномасштабної війни.

Як повідомляє Bloomberg, це може означати, що Росії не вдасться знайти в Азії покупців для всієї своєї нафти, яка раніше постачалася в Європу.

За даними сервісу відслідковування вантажів Vortexa, з початку війни Індія збільшила імпорт нафти з Росії з близько нуля барелів на добу до майже 1 мільйона барелів на добу у червні.

Китай також різко збільшив її закупівлю, майже подвоївши імпорт російської нафти з лютого по червень. Але зараз ці обсяги впали приблизно на 30% нижче своїх максимальних значень.

Водночас, за підрахунками Bloomberg, Москва все ще отримує щотижня близько $160 мільйонів експортного мита на сиру нафту, що приблизно на 25% вище, ніж у довоєнні місяці, але приблизно на стільки ж менше, ніж у квітні.

З середини червня морські потоки нафти з Росії поступово знизилися до 3,24 мільйона барелів на добу, зменшуючись протягом останніх чотирьох тижні.

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Хоча на країни Азії зараз припадає більше половини експорту російської нафти, їх середній рівень впав до мінімуму за останні чотири місяці.

Тим не менш, щоб доходи Москви від нафти суттєво постраждали, потрібне падіння світового попиту, що, на думку аналітиків, ще деякий час залишається малоймовірним.

Тим часом прохання президента Джо Байдена збільшити поставки нафти з Саудівської Аравії минулого тижня не принесло вагомих результатів.

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"Джо Байдена збільшити поставки нафти з Саудівської Аравії минулого тижня не принесло вагомих результатів". Смешные. За неделю вагомые результаты ждут! Результат будет в августе.
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19.07.2022 16:15 Відповісти

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