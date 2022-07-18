Країни Євросоюзу погодили сьомий пакет санкцій проти Росії, – МЗС Угорщини
Міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі у понеділок погодили новий санкційний пакет проти Росії.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, повідомляє Європейська правда з посиланням на місцеве видання Origo.
За словами угорського міністра, новий санкційний пакет переважно стосується уточнень попередніх обмежень проти Росії. Крім того, він включає ембарго на імпорт золота з Росії, посилення регулювання торгівлі товарами подвійного призначення, а також подальші обмеження у сферах державних закупівель і фінансових послуг.
До санкційного списку також будуть додані 48 фізичних і дев’ять юридичних осіб – серед них заступник прем’єр-міністра Росії, керівники федеральних суб’єктів РФ і топменеджмент "Сбербанку".
При цьому Сіярто наголосив, що новий пакет не містить санкцій проти енергетичного імпорту з Росії, а також проти "Газпромбанку".
"Ми дуже чітко зазначили: якщо до санкційного списку буде включено "Газпромбанк", Угорщина не зможе підтримати це, тому запропоновані санкції не стосуються "Газпромбанку", оскільки немає обмежень щодо транспортування енергоносіїв", – додав Сійярто.
Як повідомлялося, у червні країни "Великої сімки" домовилися запровадити ембарго на імпорт російського золота. За оцінками держдепу США, заборона на імпорт російського золота позбавить РФ можливості заробляти $19 млрд на рік.
Після цього США заборонили імпорт золота з Росії із 28 червня. Їх прикладу також послідували Канада, Японія та Нова Зеландія.
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Якщо будуть блокувати, то країнам ЄС треба окремо від ЄС, але загальним списком прийняти санкції проти гундяєва.