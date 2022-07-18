Рада схвалила створення національного реєстру шкідливих викидів

Верховна Рада на засіданні у понеділок, 18 липня, схвалила у першому читанні урядовий законопроєкт №6477 "Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів".

За прийняття відповідного проєкту закону за основу проголосували 296 народних депутатів, повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

"Ще у 2016 році Україна ратифікувала Київський протокол Орхуської Конвенції, підтвердивши готовність вести свою екологічну політику відкрито, взаємодіяти з громадянами та залучати їх до вирішення довкіллєвих питань. Із прийняттям законопроекту ми зможемо виконати цю умову та повністю імплементуємо Протокол про реєстри викидів та перенесення забруднювачів", – зазначається у повідомленні.

Крім того, на засіданні у понеділок парламент ратифікував першу та другу поправки до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Відповідний президентський законопроєкт №0154 підтримали 323 народних депутати.

Цей документ розширює перелік видів діяльності, на які поширюється Конвенція, запроваджує моніторинг та постійну звітність про виконання Конвенції.