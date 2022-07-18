Суд арештував мережу розважальний комплекс російського мільйонера вартістю 400 мільйонів

Суд арештував заклад громадського харчування, землю, а також багатофункціональний розважально-оздоровчий комплекс із закладом громадського харчування, який через офшорні компанії та підконтрольних осіб належать одному з російських бізнесменів.

Як повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ), орієнтовна загальна вартість арештованого майна становить понад 400 млн грн.

"У ході слідства встановлено, що бізнесмен намагався уникнути можливих санкцій та вилучення прав власності, передбачених законодавством України. По удаваним угодам він планував фіктивно вивести зі своєї власності зазначені активи", – зазначається у повідомленні.

БЕБ не уточнює прізвища російського бізнесмена, проте зазначає, що в Україні йому належить ціла мережа розважальних закладів та закладів громадського харчування.