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Єгипет (168) зерно (1846) пшениця (178) росія (13628) зернові (1145)

Єгипет відмовився купувати російську пшеницю

зерно

Організатори запланованого на вівторок черговий тендер єгипетської GASC (держкомпанія із закупівлі продовольства) не допустили до участі в ньому постачальників російської та європейської пшениці.

Організатори тендеру чекають на участь у ньому пшениці зі США, Канади, Австралії, Аргентини, Бразилії на базисі C&F з оплатою через 180 днів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Постачання зерна заплановано з 16 по 30 вересня, з 1 по 15 жовтня, з 16 по 31 жовтня, з 1 по 15 листопада.

Як повідомлялося, у травні Росія намагалася продати Єгипту вкрадене в Україні зерно, однак завдяки втручанню українських дипломатів влада Єгипту вантаж прийняти відмовилася, після чого судно з ним вирушило до Сирії.

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