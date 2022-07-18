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Об’єднання лісгоспів підвищить інвестиційну привабливість лісової галузі, – дослідження

екологія,ліс,річка

Урядова ініціатива по створенню державного підприємства "Ліси України", яке має об’єднати державні лісогосподарські підприємства, підвищить інвестиційну привабливість лісової галузі.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центр розвитку ринкової економіки (CMD-Ukraine).

"Наш центр дослідив доцільність створення єдиного державного унітарного підприємства у лісовій галузі. Зокрема, вивчено досвід ведення лісового господарства у Польщі, Словаччині, Фінляндії та Латвії. Проаналізовано різні організаційно-правові моделі та сценарії реформування державних підприємств лісової галузі. Результати свідчать, що створення єдиного ДП "Ліси України" з подальшим перетворенням у ПАТ є найбільш вдалим варіантом реалізації реформи", – повідомив голова правління CMD-Ukraine Ігор Гужва.

Серед переваг створення ДП "Ліси України" експерти вказують:

  • ліквідацію фінансових дисбалансів (вирівнювання з/п, підвищення інвестиційної привабливості стагнуючих підприємств);
  • ведення лісового господарства до стандартів та практик ЄС, вирішення конфлікту розподілу функцій у лісовій сфері (контролювальна — господарююча);
  • збільшення інвестиційної привабливості галузі (кредитні ресурси, гранти ЄС на впровадження інноваційно-інвестиційних проєктів);
  • детінізація ринку деревини, подолання корупції, скорочення незаконних рубок;
  • використання сучасних інформаційних технологій для лісового впорядкування;
  • забезпечення сталого/ефективного розвитку лісового господарства.

Зокрема, утворення ДП "Ліси України" створить умови для оновлення основних засобів, матеріально технічної бази, закупівлі сучасного обладнання, автомобілів, протипожежної техніки для захисту лісів. Крім того, реформа передбачає оптимізацію управлінського персоналу і зможе забезпечити перерозподіл трудових ресурсів, пропонуючи кваліфікованим працівникам посади в межах усієї України з соціальним забезпеченням.

Водночас очікується, що об’єднання лісгоспів дозволить розширити доступ до якісної сировини для українських деревообробних підприємств завдяки застосуванню сучасніших технологій заготівлі та використанню ресурсів, які сьогодні не задіяні внаслідок недоінвестованості лісової галузі.

Нагадаємо, уряд планує проведення комплексної реформи шляхом реорганізації лісгоспів, які перебувають у сфері управління Держлісагентства, та утворення державного підприємства "Ліси України". В уряду пояснюють, що централізація та посилення управління в лісогосподарській галузі необхідні для проходження опалювального сезону і забезпечення потреб армії.

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Топ коментарі
+6
В какой реальности живут эти "зеленые" дол-*** ?
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18.07.2022 18:06
+5
Урядова ініціатива по створенню державного підприємства "Ліси України", має на меті доведення галузі до банкрутства для подальшої приватизації.
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18.07.2022 18:38
+4
Мільярд дерев теж б"єднають, чи ето другоє?
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18.07.2022 18:02
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Мільярд дерев теж б"єднають, чи ето другоє?
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18.07.2022 18:02 Відповісти
Для уряду найважливіші 2 тези: централізація та посилення управління в лісогосподарській галузі, що у перекладі на більш просту і зрозумілу мову слід читати наступним чином: "Ми підминаємо під себе усі ліси і більше українці в ліс не зайдуть, гриби, ягоди забудьте, деревна галузь під централізацію під виглядом потреб армії. За той час знищимо усе, що ще залишилось, бо це ще наші 2 останні роки на розкрадання". Це навіть не бурбаківщина з яценюкщиною, це нові зелені, бо всі ліси їхні, більше не народні багатства, хіба не чули про мільярд дерев, які потрібно було висадити, але спочатку задумали зрізати . А рехформа потрібна тому, що місцева влада ще пручається рубкам, воюють за вплив на лісову галузь містечково, конкурують і один одному підставляють ногу. Але це вберегло в кінцевому ліси від повного знищення. Але українці ще використовують дрова для опалення, тому необхідні для проходження опалювального сезону дрова будуть під пильним контролем нової мафії, яка до цих дерев і дров не має жодного відношення. А щодо забезпечення потреб армії- то скажіть, коли востаннє бруси, балки, стійки відправляли на фронт??? Всі ці рехформи для лохів, але українці не лохи. Тому про інвестиції в лісогосподарство забудьте, а після війни народ і близько ту зелену мафію не допустить до лісів. Дивіться, вони вже задумали створення з ДП ПАТ ( а хто буде акціонерами замість народу України (згідно Конституції)??? Правильно, той хто вкладе капітали, а у народу такі є під час війни?? Знову -НІ. То для кого рехформа??? А, треба закупляти техніку, для вирізування лісів, так , техніку закуплять, ще зароблять мільярди на тендерах, тоді та техніка поїде на наші ліси.... Правильно, для найбагатшої челяді зеленої влади... Не забувайте про наших воїнів, бо людина зі зброєю...., її боїться навіть пукін з кацапами, тому не жартуйте панове з народом під час війни, збавте свої злодійські апетити, а чи ви думаєте, що населення пропустить техніку в ліси і буде мовчати.....
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18.07.2022 19:10 Відповісти
В какой реальности живут эти "зеленые" дол-*** ?
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18.07.2022 18:06 Відповісти
У кацапській та більшовицькій
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18.07.2022 18:08 Відповісти
До чого тут опалювальний сезон?дровами будемо грітись біля під'їзду???
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18.07.2022 18:07 Відповісти
в цьому році будуть рубати на дрова всі ті дерева, шо в минулому насадили. не на часі чекати доки виростуть!
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18.07.2022 18:09 Відповісти
І так уже вирубали все.
Якщо порівняти зелену Польщу і нас...
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18.07.2022 18:10 Відповісти
Наша пісня гарна нова-почтнаєм її знова !!! Велике садівництво триває,саме час дерева саджати !!!)))
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18.07.2022 18:13 Відповісти
А що то за зельня була «Мільярд дерев»?
Мільярд дерев збирались висадити чи вирубати?
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18.07.2022 18:15 Відповісти
Урядова ініціатива по створенню державного підприємства "Ліси України", має на меті доведення галузі до банкрутства для подальшої приватизації.
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18.07.2022 18:38 Відповісти
створення єдиного ДП "Ліси України" з подальшим перетворенням у ПАТ Джерело: https://biz.censor.net/n3354924

Так, ви праві.
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18.07.2022 18:56 Відповісти
«Об'єднання лісгоспів підвищить інвестиційну привабливість лісової галузі, - дослідження»
А якщо ще й красиво назвати, наприклад, «Зе!лінгосп», то від інвесторів відбою не буде!
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18.07.2022 19:10 Відповісти
Захисники України, українці! Поки ви захищаєте Україну від російських загарбників, поки гинуть наші люди, провладні покидьки з молотка пускають нашу Батьківщину. Землю на продаж пустили під час війни, а тепер до лісів добралися. Об'єднують лісгоспи, щоб потім перетворити на ПАТ, тобто приватне акціонерне товариство. Люди, прокиньтеся!
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18.07.2022 19:49 Відповісти
Вкладайте гроші в лісгосп, через 50, ні 75 років отримаєте дивіденти.
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18.07.2022 19:49 Відповісти
В Украине идет война, и нужно думать и делать все для победы. А эти только мечтают о временах ничего неделания и дерибана.
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18.07.2022 21:34 Відповісти
Всім приготовитися черговий дерибан від влади
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18.07.2022 22:21 Відповісти

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