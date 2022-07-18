«Об'єднання лісгоспів підвищить інвестиційну привабливість лісової галузі, - дослідження»

Урядова ініціатива по створенню державного підприємства "Ліси України", яке має об’єднати державні лісогосподарські підприємства, підвищить інвестиційну привабливість лісової галузі.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Центр розвитку ринкової економіки (CMD-Ukraine).

"Наш центр дослідив доцільність створення єдиного державного унітарного підприємства у лісовій галузі. Зокрема, вивчено досвід ведення лісового господарства у Польщі, Словаччині, Фінляндії та Латвії. Проаналізовано різні організаційно-правові моделі та сценарії реформування державних підприємств лісової галузі. Результати свідчать, що створення єдиного ДП "Ліси України" з подальшим перетворенням у ПАТ є найбільш вдалим варіантом реалізації реформи", – повідомив голова правління CMD-Ukraine Ігор Гужва.

Серед переваг створення ДП "Ліси України" експерти вказують:

ліквідацію фінансових дисбалансів (вирівнювання з/п, підвищення інвестиційної привабливості стагнуючих підприємств);

ведення лісового господарства до стандартів та практик ЄС, вирішення конфлікту розподілу функцій у лісовій сфері (контролювальна — господарююча);

збільшення інвестиційної привабливості галузі (кредитні ресурси, гранти ЄС на впровадження інноваційно-інвестиційних проєктів);

детінізація ринку деревини, подолання корупції, скорочення незаконних рубок;

використання сучасних інформаційних технологій для лісового впорядкування;

забезпечення сталого/ефективного розвитку лісового господарства.

Зокрема, утворення ДП "Ліси України" створить умови для оновлення основних засобів, матеріально технічної бази, закупівлі сучасного обладнання, автомобілів, протипожежної техніки для захисту лісів. Крім того, реформа передбачає оптимізацію управлінського персоналу і зможе забезпечити перерозподіл трудових ресурсів, пропонуючи кваліфікованим працівникам посади в межах усієї України з соціальним забезпеченням.

Водночас очікується, що об’єднання лісгоспів дозволить розширити доступ до якісної сировини для українських деревообробних підприємств завдяки застосуванню сучасніших технологій заготівлі та використанню ресурсів, які сьогодні не задіяні внаслідок недоінвестованості лісової галузі.

Нагадаємо, уряд планує проведення комплексної реформи шляхом реорганізації лісгоспів, які перебувають у сфері управління Держлісагентства, та утворення державного підприємства "Ліси України". В уряду пояснюють, що централізація та посилення управління в лісогосподарській галузі необхідні для проходження опалювального сезону і забезпечення потреб армії.