Євросоюз скасував мита на імпорт винограду та яблук з Молдови

Рада ЄС ухвалила рішення про тимчасову лібералізацію торгівлі сімома молдавськими сільськогосподарськими продуктами, які ще не повністю лібералізовані: помідорами, часником, столовим виноградом, яблуками, вишнею, сливами та виноградним соком.

Про це заявив міністр промисловості і торгівлі Чехії, яка наразі головує в Раді ЄС, Йозеф Сікела, передає Інтерфакс-Україна.

"Зі зняттям мит з сільськогосподарської продукції, що залишилася, яка ще не була повністю лібералізована, Молдова тепер може експортувати як мінімум вдвічі більше цієї продукції в ЄС без митних зборів", – наголосив Сікела.

"Цими винятковими заходами ЄС поглиблює торговельні відносини з Молдовою та демонструє свою підтримку стабілізації її економіки", – додав міністр, який пов'язав цей захід із необхідністю підтримати цю країну через наслідки російської військової агресії в Україні.

Після набуття чинності це рішення застосовуватиметься протягом одного року до семи сільськогосподарських продуктів із Молдови, які наразі підлягають тарифним квотам при ввезенні до ЄС.