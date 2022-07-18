БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2777 відвідувачів онлайн
Новини
479 0
допомога (1446) Міністерство соціальної політики (643) гуманітарна допомога (193)

Мінсоцполітики запустило інтерактивну мапу використання коштів із гуманітарного рахунку

деньги,гривня,минимум,прожиточный,минималка

Міністерство соціальної політики України створило та надало доступ до інтерактивної мапи використання коштів з гуманітарного рахунку, який було відкрито Мінсоцполітики в Національному банку.

Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

"Мінсоцполітики завжди керується принципами прозорості та доброчесності. Відтепер у відкритому доступі на сайті Міністерства розміщена інформація про використання грошей з гуманітарного рахунку, який було відкрито в Національному банку України в перші дні повномасштабної війни. Інформація доступна для кожного та відображає скільки грошей було отримано на гуманітарний рахунок, скільки витрачено та залишок. Окрему увагу приділили відображенню звітності використання грошей по регіонах", – повідомила міністерка Марина Лазебна.

Інтерактивна мапа доступна за посиланням.

Отримані на гуманітарний рахунок кошти спрямовуються Міністерством соціальної політики на:

  • задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання;
  • забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів;
  • забезпечення населення товарами першої необхідності,
  • надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 