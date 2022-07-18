Мінсоцполітики запустило інтерактивну мапу використання коштів із гуманітарного рахунку
Міністерство соціальної політики України створило та надало доступ до інтерактивної мапи використання коштів з гуманітарного рахунку, який було відкрито Мінсоцполітики в Національному банку.
Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.
"Мінсоцполітики завжди керується принципами прозорості та доброчесності. Відтепер у відкритому доступі на сайті Міністерства розміщена інформація про використання грошей з гуманітарного рахунку, який було відкрито в Національному банку України в перші дні повномасштабної війни. Інформація доступна для кожного та відображає скільки грошей було отримано на гуманітарний рахунок, скільки витрачено та залишок. Окрему увагу приділили відображенню звітності використання грошей по регіонах", – повідомила міністерка Марина Лазебна.
Інтерактивна мапа доступна за посиланням.
Отримані на гуманітарний рахунок кошти спрямовуються Міністерством соціальної політики на:
- задоволення продовольчих потреб та облаштування місць розміщення біженців та громадян, які у зв’язку з бойовими діями залишили місце свого проживання;
- забезпечення їх одягом та взуттям, надання ліків та медичних препаратів;
- забезпечення населення товарами першої необхідності,
- надання одноразової грошової допомоги, задоволення інших першочергових потреб життєдіяльності людини.
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