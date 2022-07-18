БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2777 відвідувачів онлайн
Новини
345 0
законопроєкт (1644) комунальне підприємство (27) власність (44) водопостачання (199)

Рада дозволила безоплатну передачу водоканалів місцевій владі

вода,водопровод,водовод

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт про безоплатну передачу майнових комплексів підприємств водопровідно-каналізаційного господарства із державної в комунальну власність.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, прийняття відповідного законопроєкту №6060 у другому читанні на пленарному засіданні у понеділок підтримали 275 народних депутатів.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, питання передачі зумовлене необхідністю агрегації (об'єднання) суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення відповідно до адміністративно-територіального устрою України.

"Прийняття законопроекту спрямоване на вдосконалення системи управління у сфері забезпечення водної безпеки держави, розширення можливостей органів місцевого самоврядування для забезпечення модернізації систем питного водопостачання та централізованого водовідведення", – йдеться у документі.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 