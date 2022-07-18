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СНД (73) угода (204)

Україна вийшла з митної угоди в рамках СНД

снг

Верховна Рада ухвалила закон про вихід України з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах, укладеної 15 квітня 1994 року в Москві та ратифікованої ВР у 1999 році.

Відповідний проєкт закону №0105 підтримали 327 народних депутатів, передає Укрінформ.

У пояснювальній записці зазначається, що актуальність угоди для України під час її укладення зумовлювалася необхідністю створення договірно-правової бази співробітництва з державами-учасницями Співдружності Незалежних Держав у митній сфері. Зокрема, йшлося про надання митними органами відповідних держав адміністративної взаємодопомоги, здійснення узгоджених заходів для виявлення та припинення протиправних дій.

Наразі ж угода втратила своє практичне значення для України та не застосовується.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада на засіданні 19 червня прийняла низку законів, про розірвання двосторонніх договорів з РФ та про вихід України з угод, укладених в рамках СНД.

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