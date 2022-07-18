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законопроєкт (1644) кредитні спілки (118)

Рада відправила на повторне голосування законопроєкт про кредитні спілки

вр,рада

Верховна Рада на засіданні 18 липня не підтримала законопроєкт №5125 про кредитні спілки та відправила його на повторне друге читання.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Не підтримали в цілому (219) №5125 нове законодавство про кредитні спілки. Відправили на повторне друге (голосування, – ред.) (234)", – написав Железняк.

Раніше повідомлялося, що Національний банк дозволив кредитним спілкам не враховувати кількість днів прострочення виплат за договорами кредиту, що відбуватиметься в період із 28 лютого 2022 року та впродовж 60 календарних днів скасування воєнного стану.

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