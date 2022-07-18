Рада посилить відповідальність за продаж ліків без рецепта

Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №7444 "Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення контролю за відпуском лікарських засобів".

Рішення підтримали 296 нардепів, передає Укрінформ.

У пояснювальній записці зазначається, що чинна редакція статті 28 закону України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори" для лікарських засобів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини передбачає виписування рецептів лише на спеціальних рецептурних бланках у паперовій формі.

Також відповідно до частини третьої статті 21 закону України "Про лікарські засоби" реалізація (відпуск) громадянам лікарських засобів за рецептом лікаря здійснюється у порядку, встановленому МОЗ. Проте закон не містить прямої заборони на відпуск рецептурних лікарських засобів без рецепта, що на практиці призводить до їхнього відпуску з аптечних закладів без рецепта та має наслідком погіршення стану здоров’я населення через безвідповідальне самолікування.

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Автори законопроєкту також зауважують, що існує поширена несприятлива практика призначення лікарями рецептурних лікарських засобів без виписування рецепта. Така ситуація має місце, зокрема, через відсутність адміністративної відповідальності медичних працівників за призначення рецептурних лікарських засобів без виписування рецепта.

Проєктом закону України про внесення змін до деяких законів України щодо посилення контролю за відпуском лікарських засобів пропонується застосовувати до медичних працівників адміністративні стягнення у разі призначення рецептурного лікарського засобу без виписування рецепта, забезпечити реалізацію (відпуск) наркотичних (психотропних) лікарських засобів за електронним рецептом та встановити на рівні закону пряму заборону відпускати з аптечних закладів рецептурні лікарські засоби без рецепта, за недійсним рецептом або з порушенням затвердженого МОЗ порядку відпуску.

"Прийняття законопроєкту дозволить забезпечити запровадження в Україні відпуску рецептурних лікарських засобів, зокрема наркотичних (психотропних) лікарських засобів, за електронним рецептом та посилити контроль за дотриманням порядку рецептурного відпуску лікарських засобів з метою покращення стану здоров’я населення через скорочення випадків безвідповідального самолікування", – йдеться в пояснювальній записці.

Законопроєктом передбачається, що його норми набуватимуть чинності з дня, наступного за днем його опублікування, але вводимуться в дію через три місяці з дня припинення чи скасування воєнного стану, введеного указом урезидента України "Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року No64/2022.