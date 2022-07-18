Польща дозволить українським біженцям із сфери ІТ платити податки в Україні

Польща не вимагатиме змінювати податкове резиденство українських біженців-підприємців на час війни.

Про це йдеться у офіційній відповіді Мінфіну Польщі на запит Офісу ефективного регулювання (BRDO) та IT-асоціації України.

"Як основне правило, ми не виключаємо можливість збереження центру життєвих інтересів українців в України протягом війни", – ідеться в заяві Департаменту подоходного податку Міністерства фінансів Польщі.

У BRDO пояснили, що таким чином влада Польщі не намагається тлумачити на свою користь питання визначення "центру життєвих інтересів" українців, навіть якщо вони будуть знаходиться у Польщі більше 183 днів.

Отже, українці, що виїхали до Польщі, зможуть зберегти податкову резидентність України та не сплачувати податки в країні перебування, якщо вони отримують їх із закордону. Це не стосується оподаткування доходів, отриманих з розташованих у Польщі джерел.

В організації додали, що аналогічні звернення також було направлено на адресу Міністерств фінансів Болгарії, Німеччини, Чехії, Угорщини, Румунії та Словаччини.

Читайте також: Українці, які виїхали за кордон, можуть потрапити під подвійне оподаткування

Як повідомлялося, раніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила, що уряд України просить передбачити на рівні законодавства ЄС можливість збереження податкового резидентства переміщеними до країн ЄС українцями та релокованими з України бізнесами.

Своєю чергою голова комітету Європарламенту з питань зайнятості та соціальних питань Драгош Пислару зазначив, що оподаткування в більшій мірі регулюються національним законодавством країн-членів ЄС, однак ці питання насправді можна вирішити на рівні Євросоюзу, якщо пов’язати їх з дією директиви про тимчасовий захист.

Раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що в вирішити проблему резидентного статусу українських біженців, яка набуде масового характеру після наближення 6-місячного строку з початку повномасштабної, складно через наявність двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування.

Зазначимо, що більшість угод про уникнення подвійного оподаткування передбачає, що фізична особа має платити податки у тій країні, в якій вона проживає протягом більшої половини року. Таким чином, після піврічного терміну українські біженці у багатьох країнах мали б отримати статус місцевого податкового резидента, навіть якщо вони продовжують працювати на українські компанії віддалено.