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Зеленський спростив звільнення працівників і скасував обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованим (оновлено)

зеленський

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує обов’язок роботодавців виплачувати середню заробітну плату на час призову в особливий період працівникам, призваними на службу під час мобілізації.

Відповідний законопроєкт №7251 повернуто з підписом президента 15 липня, свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Парламент ухвалив його 1 липня. Під час його розгляду голова профільного Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутатка від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова внесла поправку, яка звілняє роботодавців від необхідності виплачувати зарплату військовозобов'язаним, призваним на службу під час мобілізації. Таким чином, за призваними на службу під час мобілізації зберігатиметься тільки місце роботи й посада.

На думку Третякової, держава нині може в достатній мірі профінансувати роботу військовослужбовців. За її словами, з проханням скасувати необхідність платити зарплати мобілізованим співробітникам зверталося багато роботодавців, зокрема з будівельної сфери, де мобілізовано до ЗСУ від 20% до 60% робітників.

Крім того, вказаним законом, запроваджується додаткова підстави для звільнення працівника – неможливість забезпечувати працівникові умови праці, внаслідок того, що необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні потужності, засоби виробництва або майно власника або уповноваженого ним органу знищені в результаті бойових дій, а також вводиться особлива процедура вивільнення таких працівників.

Крім того, роботодавцю надається право на розірвання трудового договору з його ініціативи у разі відсутності працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці.

Закон також уточнює порядок призупинення дії трудового договору, оформлення відпусток, а також питання організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у роботодавця тощо.

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Топ коментарі
+6
Закинути сотні тисяч родин мобілізованих війсковослужбовців у жебратство під час розпалу війни - це дійсно вірне рішення, Володимере Олександровичу? Байки про те, що зарплатня військового зараз дуже-дуже смачна (45 тис грн), не працюють. Спробуйте прогодувати місяць на ці гроші родину. Наприклад, непрацюючу дружину та двох дітей, які знаходяться у евакуації. Є така старовинна мудрість - "Держава, яка не хоче годувати своє військо, буде годувати вороже". Вчіть історію.
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18.07.2022 21:45
+6
А ви покиньте свою роботу та родину та прямуйте до лав ЗСУ. Як я це зробив. І коли ваша родина вийде на вулицю з протягнутою рукою, тоді й подивимся на коментарі накшталт "бізнес не тягне" та "вчіть економіку".
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18.07.2022 23:10
+6
В Україні працює тільки Зеленський: спрощує, скасовує, покращує, відмазує, збільшує, забороняє, вирішує, контролює і навіть всю цю хрінь підписує І не треба забувати, що треба ще вивчити сценарій щоденних відосиків, на писку при цьому зобразити войовничий вигляд поки підмальовують синці від "недосипання і недоїдання" для максимального реалізму. Бенямарафон і ЗМІ повним ходом ліплять з цього лайна "татка нації" і зебілам це заходить на "ура".
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19.07.2022 10:27
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Мобилизованным должно платить государство. Это же очевидно. Странно, что понадобилось целых пять месяцев, чтобы эти бараны это поняли
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18.07.2022 18:13 Відповісти
Ви не в темі. Держава платить мобілізованим і зарплату і премію. Але, ті, які пішли з підприємств, ще й отримували середню місячну зарплату за місцем роботи, від працедавця. Тепер їм залишиться лише зарплати ЗСУ і щомісячна премія ЗСУ, десь від 43 до 48 тис. грн.
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18.07.2022 20:03 Відповісти
Як пояснив Резніков, додаткова винагорода нараховується за такою логікою:

- для тих військовослужбовців, які безпосередньо не залучені до ведення бойових дій, додаткова винагорода в розрахунку на місяць складає 30 тис. грн, або приблизно 1000 грн на день;

- для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тис. грн на місяць, або приблизно 3000 грн на день.

«Тобто, якщо військовослужбовець, скажімо, рядовий стрілець, півмісяця обороняв кордон з Угорщиною, а інші півмісяця брав безпосередню участь у боях на Харківщині чи Донеччині, сумарно за місяць йому буде нараховано:

- щомісячне грошове забезпечення у розмірі близько 13−14 тис. грн відповідно до посади та звання

- близько 15 тис. грн додаткової винагороди за несення служби під час воєнного стану

- та близько 50 тис. грн за безпосередню участь у бойових діях.

Тобто загальна сума у такому випадку для рядового стрільця складе 78−79 тис. грн мінус відрахування", - заявив Резніков.
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18.07.2022 20:17 Відповісти
подвиг наш Воїнів не можна виміряти грошима,
але нехай буде хоч так
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19.07.2022 15:01 Відповісти
Серйозно хлопци получают 16000
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20.07.2022 22:43 Відповісти
Лише 45000-48000 грн??!!Це мало?! Ви серйозно?! Як це огидно звучить! А ви попрацюйте за 7000 чи 8000, це ж мабуть більше?! Чи ви якийсь олігарх?! Та я в житті такої зп ніколи не мала, навіть коли на 2 роботах працювала! Не ганьбіть себе! Якщо ми так трусимось за грошима, то чим же ми кращі за орків?! 🤔😔
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21.07.2022 14:51 Відповісти
Звучить огидно ваш коментар!Ви з цих 40000 тис. Купить тактичні окуляри,берці,літню форму,яку доси не видали і купу ще чого!Машину хлопці ремонтувати за свій рахунок!А чим тоді годувати сім'ї з дітьми?І взагалі, ніякими грошима не можно порівняти життя...
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21.07.2022 16:21 Відповісти
А Ви залиште свою сімю і станьте на захист держави і тоді буде зрозуміло чи це мало
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21.07.2022 18:33 Відповісти
Знову абсолютно некоректний заголовок. Це Верховна Рада своїм законом спростила і скасувала.. А Зеленський підписав.
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18.07.2022 20:17 Відповісти
почему вы ему не даёте работать? Вечерний гундосик испортили
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18.07.2022 21:00 Відповісти
Закинути сотні тисяч родин мобілізованих війсковослужбовців у жебратство під час розпалу війни - це дійсно вірне рішення, Володимере Олександровичу? Байки про те, що зарплатня військового зараз дуже-дуже смачна (45 тис грн), не працюють. Спробуйте прогодувати місяць на ці гроші родину. Наприклад, непрацюючу дружину та двох дітей, які знаходяться у евакуації. Є така старовинна мудрість - "Держава, яка не хоче годувати своє військо, буде годувати вороже". Вчіть історію.
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18.07.2022 21:45 Відповісти
а работодатель то какое к этому имеет отношение?
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18.07.2022 22:06 Відповісти
дурачок.
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18.07.2022 22:21 Відповісти
Дурачок, півкраїни за 5 тис годують.
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18.07.2022 23:08 Відповісти
Це є підставою киданути моьілізованих, яким держава надавала гарантії?
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19.07.2022 13:08 Відповісти
Ця Третьякова вона постійно ставить палки Атовцям і мобілізованим . Вона не сидить в окопах . А як що у мене жінка не працює бо вона доглядає за своєю Мамою і за свекрухою , а я мобілізований і є діти , що робити далі ? То що Зеленський підписав цей закон , він зробив це не подумавши . Зараз багато військових будуть не задоволені . А це можуть бути великі неприємності .
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19.07.2022 21:19 Відповісти
Ви олігарх?! За 45000 грн можна декілька сімей прогодувати! В мене шок! На скільки зажрався наш народ! А те що зараз зп в Києві від 7000-14000 максимум, то ніхто про те не думає! Держава ітак вас годує причому досить таки непогано! Зараз найбільші зп в ЗСУ, нацгвардії, поліцейських, а ви і далі плачетесь що вам погано!🤦🏼‍♀️Саме через таких людей в нас і війна! За що, гинуть нормальні хлопці?!😔😔
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21.07.2022 14:57 Відповісти
Та "зажрались" тут, мабуть, ви, і забули за що саме зсу отримують зп. Забули вже мабуть як це прокидатись від вибухів, а може й не знали. І завдяки кому можете спокійно спати! Яка невдячність! як вам не соромно рахувати гроші захисників!! Наймужніші чоловіки не втекли, не ховались від воєнкоматів, покинули свої сім'ї, не бачать дітей, дружин місяцями, і стали на захист в тому числі таких як ви! Чоловіки щодня ризикують життям, кладуть здоров'я, недоїдають, сплять під дощем в окопах - по вашому для них 45000 це занадто велика зп?? Та вони мають отримувати в рази більше! Скільки захисників вже загинуло.. ніщо не варте життя! Якщо по вашому це все так легко - вступайте до лав ЗСУ, і подивимось, що ви тоді заспіваєте. Ганьба таким як ви!!!
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22.07.2022 00:12 Відповісти
норм, а то бізнес мяко кажучи не тяне платити працівнику який відсутній і не участвує в виробничому процесі плюс зп іншому який на заміні Крім історії треба ще вчити економіку, і ви би знали що бізнес платить податками зп війсковим, не чинуша не НБУ не прокурор а підприємець! це навіть не економіка а проста логіка.
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18.07.2022 22:20 Відповісти
А ви покиньте свою роботу та родину та прямуйте до лав ЗСУ. Як я це зробив. І коли ваша родина вийде на вулицю з протягнутою рукою, тоді й подивимся на коментарі накшталт "бізнес не тягне" та "вчіть економіку".
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18.07.2022 23:10 Відповісти
Ви не вірите, що бізнес не тягне, чи вам все рівно на проблеми бізнесу, аби гроші присилали? Чому не розглядаєте варіант пропорційного збільшення грошового забезпечення з боку держави?
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19.07.2022 13:23 Відповісти
Зеленський спростив? Що за маніпуляція заголовками? Президент підписав закон. Закон прийняв парламент, а не президент. Це не указ Зеленського, це закон ухвалений парламентом. Навіщо ці маніпуляції? Навіщо формування образу "царя" що вирішує усе одноосібно?
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19.07.2022 09:45 Відповісти
В Україні працює тільки Зеленський: спрощує, скасовує, покращує, відмазує, збільшує, забороняє, вирішує, контролює і навіть всю цю хрінь підписує І не треба забувати, що треба ще вивчити сценарій щоденних відосиків, на писку при цьому зобразити войовничий вигляд поки підмальовують синці від "недосипання і недоїдання" для максимального реалізму. Бенямарафон і ЗМІ повним ходом ліплять з цього лайна "татка нації" і зебілам це заходить на "ура".
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19.07.2022 10:27 Відповісти
Не нагаварівайте на бубачку, а то путен нападе! Що, вже напав? Тоді тим більше не на часі
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19.07.2022 11:54 Відповісти
Про скасування з/п мобілізованим за місцем роботи - правильно. Мобілізований має отримувати (і отримує) зарплату в ЗСУ. Простий приклад конкретного підприємства (назва не має значення). Мобілізують людину - підприємство продовжує платити людині з/п, але при цьому наймає на його місце співробітника, бо роботу робити треба. За місяць його теж мобілізують - підприємство наймає іншого, але при цьому платить з/п вже ДВОМ мобілізованим. Собівартість робіт зростає втричі, прибутки - ні. Так от, на прикладі того самого конкретного підприємства - воно вже закрилося, тому що прибутки не дозволяють платити потрійні з/п, а мобілізували там значну частину колективу.
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19.07.2022 10:42 Відповісти
Ну так платіть з бюджету компенсацію. Або мобілізуйте безробітних.
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19.07.2022 13:07 Відповісти
Приєднуюсь. Хай пан Дмитрий платить і мобілізовує безробітних, бо інших винних я особисто не бачу.
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19.07.2022 13:30 Відповісти
Їм цього не зрозуміти,вони в своїх сім'ях!Ходять на роботу голосують,підписують.Як в мирний час.А їх треба в окопи ,дать лопати,автомат,потім вони подумають інакше
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20.07.2022 18:13 Відповісти
Доброго дня. Ви думаєте так легко зараз простим людям?! Зп по 7-10000 і це на хвилиночку Київ! Влаштуватись практично неможливо. В окопах страшно, але коли пишуть: "Як прокормити жінку і 2 дітей за 45000 грн?!" Ви серйозно?! Це такі маленькі гроші?! То вертайтесь і попрацюйте за 10000 грн!
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21.07.2022 14:46 Відповісти
А ви на ці 45к купіть спорядження, та сім'ї допоможіть(там хлопці нижче написали цінники, і то ще дешево щось знайшли). Фраза "в окопах страшно, але.." просто жесть..в окопах може в будь-який момент вбити, поранити , залишити інвалідом на все життя! Багато хто хотів би повернутись та жити спокійно з сім'єю, спати в ліжку і ходити на звичайну роботу за 10к, та більшість місяцями навіть на кілька днів з передової додому не відпускають! Досить рахувати гроші тих хто вас захищає і береже ваше життя!! Враховуючи подвиги хлопців - так, це дуже маленька сума! Тримається оборона, міста і села звільняються дуже високою ціною! Це віддані життя, кров і піт тисяч хлопців, чиї гроші ви так уважно рахуєте!
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22.07.2022 00:51 Відповісти
Як що я підпишу контракт то тоді можете не платити . А зараз я мобілізований не за своєю волею . Але я пішов на війну бо це моя Батьківщина . А де які переховуються і до них ні якого діла не має . То я вважаю цей закон ганьба для захисників .
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19.07.2022 21:24 Відповісти
Зеленский его ветирывал,не переживай
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21.07.2022 00:53 Відповісти
У випадку, якщо існує критична необхідність у робітникові на робочому місці, АЛЕ, якщо робітник (за сумісництвом мобілізований) раз на місяць відвідує робоче місце і бачить фактичну відсутність необхідності в ньому в цей час і приймає рішення бути там де, в данний час, він корисніший та набагато востребуваніший аніж сидіти сиднем в кабінеті, для галочки - тоді ге певен, зо то є правильно, ІМХО.
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20.07.2022 20:38 Відповісти
Зато своему папику, калумойскому, на прошлой неделе подарили 4,3 млрд. гривень из нашего кармана. Это же надо было как-то компенсировать. Вот у военных и отняли
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19.07.2022 12:48 Відповісти
Цирк продовжується - це мабуть Кінець Епохи Бідності коли Зе клоуни залазять до кишень громадян. Краще бензин зроби знову по 25 гривень благодєятєль
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19.07.2022 14:26 Відповісти
Наші законотворці забувають, що в нас діє в першу чергу Верховенство Права, відповідно до ст.58 Конституції України " Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи", тобто зміни до Закону, які вступили в силу з 15 липня 2022 року не можуть розповсюджуватись на мобілізованих осіб, які були призвані до набуття чинності цих змін
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20.07.2022 05:27 Відповісти
Цікаве зауваження. Тоді виходить жодна країна, де існує верховенство права, ніколи не збільшує податки, адже це погіршує становище громадян, які вже почали платити податки до змін законодавства.
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20.07.2022 11:04 Відповісти
Так почему просто государству не компенсировать выплаченные бизнесом зп мобилизованным работникам?
Если уже государство так обо всех заботится?
Не тянет?)))
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20.07.2022 17:35 Відповісти
Всім доброго дня. Давайте розглянемо наступну ситуацію - людина іде з перших днів війни в ДФТГ (добровільне формування територіальної громади), відповідно підписує контракт з ТГ. Ніяких виплат не отримує, тобто живе і годує свою сім'ю виключно за рахунок ЗП з роботи. І от, після появи/підписання Володимиром Олександровичем данного закону - людині припиняють виплату ЗП із формуванням - одними сідницями на двох стільцях тобі, мовляв, сидіти не вдасться! І обирати тобі чи служба, чи робота. І хоча керівництву, бухгалтерії і т.д. були надіслані всі скани контракту, посвідчення і т.д. тепер потрібно харчуватися повітрям і дітей годувати ним же... Адже ДФТГ, конкретно в моєму випадку, привіт Боярській ТГ, нікому із приблизно 100 осіб від селища, в якому мешкаю нині, як ВПО, не отримують ні копійки від дати підписання контракту, а це 9.03.22р. Що робити і як доводити керівництву з роботи, що ти не верблюд? На робочому місці намагався з'являтися не меньше ніж раз на місяць, за можливістю частіше, тобто мова не йде про те що ні хто не знав де я і що я. Хтось може підказати - як бути в такому випадку? При тому що ситуації у людей різні, і де хто чи втратив роботу взагалі і вирішив іти до ЗСУ, щоб хоч якось існувати в цьому світі!? Дякую за увагу тим хто дочитав до кінця. З повагою!
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20.07.2022 20:26 Відповісти
Скоробеи правительства катают свои золотые шарики навоза...... Так было, есть и будет( Во все времена к нашему сожалению. Им плевать на людей в государстве. Мы для них расход и зароботок. Никакого сожаления и понимания.... Им хорошо- этого достаточно, а всё остальное распишет время. На каждую причину есть следствие. 30 лет тотального воровства и распродажи Государства с молотка на *аукцыонах* привели к нынешним событиям. Путин ******* в наших глазах, но ведь они сделали всё для того, чтобы произошло всё то что происходит сейчас. А теперь под видом патриотизма отправляют граждан государства на нулевой рубеж без опыта и военной практики воевать с захватчиком с саперской лопатой, если есть, опять таки за свои же интересы!!! А где на передовой батальйон Верховной Рады с Гетьманом Зеленским, на Сивке-Бурке с булавой!!!??? кошовым атаманом Порошенко и есаулом Коломойским!)) Где все майдановские крикуны *куля в лоб, так куля в лоб*!!?? Где Турчинов, Тимошенко, Парубий, Порошенко, Луценко, Яценюк, Гройсман, Аваков, Ляшко, Кличко, Кива, Кучма, Кравчук, Коломойский, Ахметов, Фирташ, Тягныбок, Ющенко........
И прочие партийцы!!!!!!!!????? Или это не их война???? Она только для нас не партийцев!!??? Идёт тотальное, демографическое, целенаправленное уничтожение целого народа Государства Украина!!! И пока мы этого сами не поймем, нам никто не поможет: ни Бог, ни система Himars, ни Байден, ни другие прочие мировые холуи и их прихарки!!!! Когда мы перестанем слушать тех, кто нам говорит что делать и как нам жить, когда мы возьмем свю жизнь в свои руки, тогда будет Мир, Согласие и Понимание!!! На данный момент, наши МИЛЛИОНЫ Украинцев прогибаются перед горсткой мракобесных паразитов у власти. Пора бы это изменить.
P.S. Мир и Счастье в каждый дом. Даже паразитов. Они просто забыли что они тоже обычные, смертные люди
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20.07.2022 23:36 Відповісти
Что за редактор,ветирывал закон,да подписал,но ведь одновременно и отклонил а вы в комментах те кто обсыпают Президента,ОЛЕНИ не грамотные троли
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21.07.2022 00:52 Відповісти
Скажіть, де написано, що він ветував (відхилив) цей законопроект
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21.07.2022 08:50 Відповісти
Прохання підтримати петицію. Ухвалений закон порушує та прямо суперечить конституції України. Прийнятий закон є анти народним та порушує права громадян що були мобілізовані. https://petition.president.gov.ua/petition/148488
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21.07.2022 08:19 Відповісти
Дело не в том что забрали, дело в том что лишили прав гарантированных законом. Зарплата депутатов чет не смущает, всех устраивает, почему себе не урезали ? Говорите люди на 5тыс. Живут ? Только вояки за свою очень большую зарплату покупают, амуницию, форму, все запчасти к технике и ремонты. Не нужно говорить что, это должны давать. Нет, никто и ни чего не даст, нет его. Не будешь делать, будешь ходить пешком. Так вот, не такая уж и большая зарплата выходит.
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21.07.2022 09:10 Відповісти
Зеленський віддає владу над силовими структурами України, по суті, в одні руки. Принижує в черговий раз військових, розкрадає транші з Європи та США. Працює з командую зрадників. А 73% задоволені, що вибрали відро черешень, президентом. І ми ще сміємось з рашистів?!!
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21.07.2022 09:45 Відповісти
Олигархи вкрай обнаглели, люди поднялись на защиту Родины, семьи и этих гадов. А они заботятся о своих финансах. Как это нет возможности у работодателей? Каждая фирма, компания делала финансовый запас. Почему они имеют право увольнения, без согласования с работником? А его семья? А как развитие экономики? У меня одни вопросы по этой поправки, бизнес опять правит Президентом.
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21.07.2022 09:46 Відповісти
Слуга народу" Галина Третьякова це внеї забрати зп і конфіскувати все майно як у зрадника народу України робе на ахметку сук@ та іньшу кодлу малий бізнес можливо а великий хай плате подвійну зп 30 років наживалися
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21.07.2022 16:32 Відповісти
Ви своїм рішенням убили дух у військових!Ви їх не забезпечуєте навіть на 50%,і ви ще скасували їм середню зарплату!Ви подумайте що зробили і що буде!!!З усіх військових це 80%які працювали офіційно і АТОшніків з них 70%,які пішли за своїм обов'язком.А ті 45к які начебто платите,відсумуйте(очки-1000,берци-2500,форма-2500, спальник -1500,палатка-2000, рюкзаки -2500, турнікети -600/1шт,а їх мінімум повинно бути 4 і т.д.) це лише маленький початок.А дома є дружина і діти яким теж потрібно їсти і вдягатися,і платити комуналку.А в деяких ще кредит висить,або аліменти.Одумайтесь що ви зробили і що може бути,це вірне рішення з вашого боку.!
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21.07.2022 18:50 Відповісти

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