Зеленський спростив звільнення працівників і скасував обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованим (оновлено)
Президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує обов’язок роботодавців виплачувати середню заробітну плату на час призову в особливий період працівникам, призваними на службу під час мобілізації.
Відповідний законопроєкт №7251 повернуто з підписом президента 15 липня, свідчать дані на сайті Верховної Ради.
Парламент ухвалив його 1 липня. Під час його розгляду голова профільного Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутатка від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова внесла поправку, яка звілняє роботодавців від необхідності виплачувати зарплату військовозобов'язаним, призваним на службу під час мобілізації. Таким чином, за призваними на службу під час мобілізації зберігатиметься тільки місце роботи й посада.
На думку Третякової, держава нині може в достатній мірі профінансувати роботу військовослужбовців. За її словами, з проханням скасувати необхідність платити зарплати мобілізованим співробітникам зверталося багато роботодавців, зокрема з будівельної сфери, де мобілізовано до ЗСУ від 20% до 60% робітників.
Крім того, вказаним законом, запроваджується додаткова підстави для звільнення працівника – неможливість забезпечувати працівникові умови праці, внаслідок того, що необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні потужності, засоби виробництва або майно власника або уповноваженого ним органу знищені в результаті бойових дій, а також вводиться особлива процедура вивільнення таких працівників.
Крім того, роботодавцю надається право на розірвання трудового договору з його ініціативи у разі відсутності працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці.
Закон також уточнює порядок призупинення дії трудового договору, оформлення відпусток, а також питання організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у роботодавця тощо.
Будь ласка, зачекайте...
- для тих військовослужбовців, які безпосередньо не залучені до ведення бойових дій, додаткова винагорода в розрахунку на місяць складає 30 тис. грн, або приблизно 1000 грн на день;
- для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тис. грн на місяць, або приблизно 3000 грн на день.
«Тобто, якщо військовослужбовець, скажімо, рядовий стрілець, півмісяця обороняв кордон з Угорщиною, а інші півмісяця брав безпосередню участь у боях на Харківщині чи Донеччині, сумарно за місяць йому буде нараховано:
- щомісячне грошове забезпечення у розмірі близько 13−14 тис. грн відповідно до посади та звання
- близько 15 тис. грн додаткової винагороди за несення служби під час воєнного стану
- та близько 50 тис. грн за безпосередню участь у бойових діях.
Тобто загальна сума у такому випадку для рядового стрільця складе 78−79 тис. грн мінус відрахування", - заявив Резніков.
але нехай буде хоч так
Если уже государство так обо всех заботится?
Не тянет?)))
И прочие партийцы!!!!!!!!????? Или это не их война???? Она только для нас не партийцев!!??? Идёт тотальное, демографическое, целенаправленное уничтожение целого народа Государства Украина!!! И пока мы этого сами не поймем, нам никто не поможет: ни Бог, ни система Himars, ни Байден, ни другие прочие мировые холуи и их прихарки!!!! Когда мы перестанем слушать тех, кто нам говорит что делать и как нам жить, когда мы возьмем свю жизнь в свои руки, тогда будет Мир, Согласие и Понимание!!! На данный момент, наши МИЛЛИОНЫ Украинцев прогибаются перед горсткой мракобесных паразитов у власти. Пора бы это изменить.
P.S. Мир и Счастье в каждый дом. Даже паразитов. Они просто забыли что они тоже обычные, смертные люди