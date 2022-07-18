Зеленський спростив звільнення працівників і скасував обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованим (оновлено)

Президент Володимир Зеленський підписав закон, який скасовує обов’язок роботодавців виплачувати середню заробітну плату на час призову в особливий період працівникам, призваними на службу під час мобілізації.

Відповідний законопроєкт №7251 повернуто з підписом президента 15 липня, свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Парламент ухвалив його 1 липня. Під час його розгляду голова профільного Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, депутатка від фракції "Слуга народу" Галина Третьякова внесла поправку, яка звілняє роботодавців від необхідності виплачувати зарплату військовозобов'язаним, призваним на службу під час мобілізації. Таким чином, за призваними на службу під час мобілізації зберігатиметься тільки місце роботи й посада.

На думку Третякової, держава нині може в достатній мірі профінансувати роботу військовослужбовців. За її словами, з проханням скасувати необхідність платити зарплати мобілізованим співробітникам зверталося багато роботодавців, зокрема з будівельної сфери, де мобілізовано до ЗСУ від 20% до 60% робітників.

Крім того, вказаним законом, запроваджується додаткова підстави для звільнення працівника – неможливість забезпечувати працівникові умови праці, внаслідок того, що необхідні для виконання роботи зазначеним працівником виробничі, організаційні, технічні потужності, засоби виробництва або майно власника або уповноваженого ним органу знищені в результаті бойових дій, а також вводиться особлива процедура вивільнення таких працівників.

Крім того, роботодавцю надається право на розірвання трудового договору з його ініціативи у разі відсутності працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад чотири місяці.

Закон також уточнює порядок призупинення дії трудового договору, оформлення відпусток, а також питання організації кадрового діловодства та архівного зберігання кадрових документів у роботодавця тощо.