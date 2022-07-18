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"Газпром" оголосив форс-мажор щодо постачання газу до Європи (оновлено)

газпром

Російський "Газпром" оголосив про форс-мажор за своїми контрактними зобов’язаннями щодо постачання газу до Європи.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на лист "Газпрому" від 14 липня, адресований одному з великих європейських клієнтів.

У листі зазначається, що "Газпром" не в змозі виконати свої зобов’язання щодо постачання газу через "надзвичайні" обставини, які не залежать від нього. При цьому російський монополіст посилається на дію форс-мажорних обставин, починаючи з 14 червня.

Джерела агентства стверджують, що лист "Газпрому" стосується постачання газу трубопроводом "Північний потік" (Nord Stream 1), який є основним маршрутом експорту російського газу до Німеччини та за її межі. 

Згодом стало відомо, що повідомлення "Газпрому" про форс-мажор отримала німецька компанія Uniper SE, яка зіткнулася із серйозними фінансовими труднощами через зниження постачання російського газу, пише Bloomberg.

В компанії офіційно заявили, що не згодні з оголошенням форс-мажору "Газпромом", назвавши використання цього формулювання необґрунтованим.

Як повідомлялося, 11 липня на російському газопроводі "Північний потік" розпочалися планові роботи на 10 днів, у зв’язку з чим постачання газу до Німеччини через нього повністю зупинилося

За даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.

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Топ коментарі
+20
Прогнулись под шантаж на счёт "канадской" турбины, получили следующий ход, необучаемые идиоты.....
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18.07.2022 18:07
+6
Я даже не знаю , 60-т лет назад в Германии жизни не было , начала заселятся с расийским газом
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18.07.2022 19:50
+5
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн - протягом п'яти років поставки газу через Південний газовий коридор подвоїться, зараз з Азербайджану щорічно поставляється 8,1 млрд кубометрів, з наступного року цей показник повинен досягти 12 млрд, що "допоможе компенсувати скорочення поставок російського газу".
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18.07.2022 20:07
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Прогнулись под шантаж на счёт "канадской" турбины, получили следующий ход, необучаемые идиоты.....
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18.07.2022 18:07 Відповісти
Я даже не знаю , 60-т лет назад в Германии жизни не было , начала заселятся с расийским газом
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18.07.2022 19:50 Відповісти
Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн - протягом п'яти років поставки газу через Південний газовий коридор подвоїться, зараз з Азербайджану щорічно поставляється 8,1 млрд кубометрів, з наступного року цей показник повинен досягти 12 млрд, що "допоможе компенсувати скорочення поставок російського газу".
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18.07.2022 20:07 Відповісти
Грязьпром конкретно умеет наступать на свои грабли
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18.07.2022 20:58 Відповісти
Ось хай тепер пани-європейці і жеруть те лайно, яке вони самі руками пані Меркель і наклали.
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18.07.2022 21:12 Відповісти
А Порох попереджав...
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18.07.2022 21:57 Відповісти
Германия открывает тес на угле. Думает о Европейских партнерах, как обеспечить. Не знаю как басф, остальным почти пох будет.
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18.07.2022 21:58 Відповісти
В маскалів почнеться форс мажор коли німці почнуть поставляти в Україну танки.
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18.07.2022 23:44 Відповісти
Если Германия не выстоит и прогнется перед гопником-значет будет очень долго ходить в статусе опущенной. А согласны-ли с этим статусом Немцы?
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19.07.2022 01:04 Відповісти
Газпром, не дожидаясь решительных действий от мягкотелых европейцев, сам ввел против себя санкции.
Так серийный убийца требует смертной казни для себя на суде, потому что понимает, что не может сам с собой справиться и другого выхода нет.
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19.07.2022 04:11 Відповісти
Вот такая проститутка Европа, которая и Канаду выставила на панель... Однажды подсуетившись под клиентом... для его удовольствия... "Прогнулись под шантаж на счёт "канадской" турбины, получили следующий ход, необучаемые идиоты..... - https://biz.censor.net/user/307626
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19.07.2022 11:52 Відповісти
Дай Боже , щоб російський агресор на віки-вічні втратив енергетичний ринок ЄС ! Амінь. Втратити енергоринок ЄС легко , а от повернутися на ринок ой як непросто ...
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19.07.2022 12:10 Відповісти
Не понял. Газпром сам отправил себя за кораблём?
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19.07.2022 13:10 Відповісти

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