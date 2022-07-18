Невідомі арабські інвестори оголосили про плани збудувати перший в Україні LNG-термінал
Група інвесторів з Об'єднаних Арабських Еміратів планує збудувати термінал для приймання скрапленого природного газу. Для реалізації проєкту створена спеціальна інвестиційна компанія LNG Terminal South FCZO, яка розташована в Дубай, ОАЕ.
Про це повідомляє "Мінфін" із посиланням на сайт проєкту.
За даними на сайті, розрахункова потужність терміналу складатиме всього 200 млн кубометрів природного газу на рік.
Місцем розташування LNG-терміналу обрано морський порт "Південний", імпортувати скраплений газ планується передусім з Катару.
Планується, що термінал вводитиметься в експлуатацію трьома чергами протягом наступних 10 років.
Загальний обсяг заявлених інвестицій у проєкт становить $122 млн. Інвестори проєкту розраховують створити 143 нові робочі місця.
Зазначимо, що будівництво LNG-терміналу було одним з національних проєктів за часів президентства Віктора Януковича, у 2012 році тодішній голова Держінвестпроєкту Владислав Каськів підписував мільярдний контракт про будівництво терміналу, як виявилося пізніше, з іспанським лижним інструктором. Крім того, наразі не вирішене питання проходу танкерів із скрапленим газом через підконтрольні Туреччині протоки.
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