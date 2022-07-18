Невідомі арабські інвестори оголосили про плани збудувати перший в Україні LNG-термінал

Група інвесторів з Об'єднаних Арабських Еміратів планує збудувати термінал для приймання скрапленого природного газу. Для реалізації проєкту створена спеціальна інвестиційна компанія LNG Terminal South FCZO, яка розташована в Дубай, ОАЕ.

Про це повідомляє "Мінфін" із посиланням на сайт проєкту.

За даними на сайті, розрахункова потужність терміналу складатиме всього 200 млн кубометрів природного газу на рік.

Місцем розташування LNG-терміналу обрано морський порт "Південний", імпортувати скраплений газ планується передусім з Катару.

Планується, що термінал вводитиметься в експлуатацію трьома чергами протягом наступних 10 років.

Загальний обсяг заявлених інвестицій у проєкт становить $122 млн. Інвестори проєкту розраховують створити 143 нові робочі місця.

Зазначимо, що будівництво LNG-терміналу було одним з національних проєктів за часів президентства Віктора Януковича, у 2012 році тодішній голова Держінвестпроєкту Владислав Каськів підписував мільярдний контракт про будівництво терміналу, як виявилося пізніше, з іспанським лижним інструктором. Крім того, наразі не вирішене питання проходу танкерів із скрапленим газом через підконтрольні Туреччині протоки.