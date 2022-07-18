Кількість земельних угод відновилася до показників червня, – Мінагрополітики

Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомляє, що станом на 11 липня укладено 108,64 тис. угод у рамках ринку землі.

Про це йдеться в повідомленні Мінагроплітики.

Зокрема, за період 12-18 липня зареєстровано 1,18 тис. земельних транзакцій, предметом яких стали 1,94 тис. га земель сільгосппризначення.

Згідно з даними відомства, за тиждень 12-18 липня інтенсивність угод із землею с/г призначення зросла у 2,7 раза порівняно з періодом 3-11 липня – у середньому до 168 угод із 63 угод щодня. При цьому середня площа ділянок, що продаються за день, зросла не так значно – на 12,5%, до 0,27 тис. га з 0,24 тис. га.

Таким чином, минулого тижня показники ринку землі вийшли на порівняний із серединою-кінцем червня рівень, коли за тиждень 20-26 червня було зареєстровано 1,01 тис. земельних транзакцій щодо продажу 1,66 тис. га земель сільгосппризначення.

Ця цифра все ще суттєво нижча за показники до російського вторгнення: згідно з останніми "довоєнними" даними Мінагрополітики, за період 11-18 лютого в Україні щодня укладалася в середньому 621 угода із землею загальною площею 1,65 тис. га.

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5 567 нотаріусів. Всього заяв – 6 253, із них погоджено 5 488, відмову отримали 764, у черзі – 1.

Серед регіонів-лідерів за площею земель, щодо яких зареєстровано правочини, – Харківщина, Дніпропетровщина, Херсонщина, Кіровоградщина та Полтавщина.

1 липня 2021 в Україні офіційно стартував ринок землі. До 2024 року купувати сільськогосподарську землю можуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням у 100 гектарів. Закон про ринок землі забороняє купувати землю іноземцям. Питання щодо продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям вирішуватиметься тільки на загальнонаціональному референдумі.