Рада завтра розгляне законопроєкт про 260 мільярдів для "Нафтогазу", – Герус

Законопроєкт №7429 про фінансову підтримку ринків газу та теплопостачання планується винести на затвердження Верховної Ради України найближчого вівторка, 19 липня.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"З ухваленням закону "Нафтогаз" повинен активізувати закупівлю газу. Він повинен купувати імпортний газ з Європи і закачувати його в Україні, а також купувати газ в українських газодобувників", – сказав Герус.

Він зазначив, що законопроєкт передбачає виділення близько 60 млрд грн із держбюджету, які "Нафтогаз" зможе направити на закупівлю газу, але в разі надходжень донорської та іншої міжнародної допомоги цю цифру буде збільшено.

"Не факт, що така цифра буде, але закон дає можливість оперувати загальною рамковою цифрою 260 млрд грн. Із бюджету – близько 60 млрд грн, а 200 млрд грн, що залишилися, – це кошти, які надійдуть від наших західних партнерів як допомогу, якихось грантів", – уточнив він.

Бюджетний та комітет паливно-енергетичного комплексу Ради вже схвалили внесення змін до законопроєкту та рекомендували ухвалити його у другому читанні.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз України" має можливість імпортувати газ, однак наразі компанії бракує для цього коштів.

Кабінет міністрів напередодні доручив НАК "Нафтогаз України" забезпечити збільшення запасів газу у підземних сховищах до початку опалювального сезону до 19 млрд кубометрів. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, обсяги власного видобутку уряд оцінює на рівні від 16 до 19 млрд кубометрів, споживання – від 21 до 24 млрд кубометрів.

"Відповідно, частину газу імпортуватимемо. Потужності для цього є. Домовленості з нашими сусідами на Заході ми теж маємо", – зазначив він.