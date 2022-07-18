Рада звільнила голову Мінсоцполітики
Верховна Рада погодила відставку міністерки соціальної політики Марини Лазебної.
За відповідне рішення проголосували 277 народних депутаів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у Telegram.
За його словами, кандидаткою на посаду міністра соцполітики є Оксана Жолнович. Наразі вона є керівницею Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента.
Гончаренко додав, що парламент планує завтра розглянути її призначення.
Нагадаємо, минулого тижня Марина Лазебна подала у відставку. Вона очолювала Мінсоціполітики з березня 2020 року, була призначена на посаду разом з урядом Дениса Шмигаля.
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