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ВР (2794) Міністерство соціальної політики (643) Лазебна Марина (31)

Рада звільнила голову Мінсоцполітики

лазебная

Верховна Рада погодила відставку міністерки соціальної політики Марини Лазебної.

За відповідне рішення проголосували 277 народних депутаів, повідомив нардеп Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у Telegram.

За його словами, кандидаткою на посаду міністра соцполітики є Оксана Жолнович. Наразі вона є керівницею Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я в Офісі президента.

Гончаренко додав, що парламент планує завтра розглянути її призначення.

Нагадаємо, минулого тижня Марина Лазебна подала у відставку. Вона очолювала Мінсоціполітики з березня 2020 року, була призначена на посаду разом з урядом Дениса Шмигаля.

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